CSIF-A teme que las 192 oficinas del SEPE en Andalucía no abran todas este lunes por los trabajos de adaptación

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha expresado este viernes su temor a que las 192 oficinas que albergan las sedes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía no puedan todas reabrir al público el lunes, 6 de julio, porque aún no se han adoptado todas las medidas preventivas y muchos de los trabajos para garantizarlas se prolongarán durante este mismo fin de semana.

Ante la inminente apertura de las oficinas de este organismo para atención presencial al público en Andalucía, según ha informado el sindicato en una nota, el sector de la Administración General del Estado en CSIF-A ha remitido sendos escritos a las direcciones provinciales del SEPE en las ocho provincias andaluzas para recabar información sobre la situación de las oficinas, que son de titularidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al considerar que existían dudas sobre las medidas de prevención implementadas.

En las 192 oficinas que acogen en Andalucía las sedes del SEPE, 13 corresponden a Almería, 36 a Cádiz, 28 a Córdoba, 22 a Granada, 13 a Huelva, 25 a Jaén, 21 a Málaga y 34 están en Sevilla.

CSIF Andalucía se ha interesado por la revisión en todas ellas de las instalaciones de climatización, la instalación de mamparas de protección preceptivas, la dotación de equipos de protección individuales (EPI) y de material desinfectante, así como por las medidas organizativas para reducir las posibilidades de transmisión del virus.

CSIF-A se ha declarado vigilante para que todas las oficinas que abran al público el lunes cumplan las medidas para preservar la seguridad y salud del personal y de la ciudadanía.

En las oficinas de Almería no se han detectado incidencias destacables ante la reapertura del lunes.

Las mamparas de protección están ya instaladas y también se han revisado los aires acondicionados, según ha podido constatar CSIF.

En cuanto a la seguridad en las oficinas, las más grandes se han dotado con personal de seguridad y en algunas, las más conflictivas, se han reforzado puesto que ya contaban con seguridad.

Las oficinas más pequeñas, en cambio, no cuentan con efectivos de seguridad.

Según la información recabada por CSIF-A, en las oficinas de Cádiz habrá servicios de seguridad ante la reapertura al público.

En ellas están revisados los aires acondicionados, aunque se primará la ventilación natural siempre que sea posible, y se están colocando aún las mamparas que aún no están instaladas.

En Córdoba, no se han detectado incidencias relevantes relacionadas con la situación que presentan las sedes de SEPE.

En las zonas de entrada y salida de los edificios está previsto que se coloquen alfombras con productos desinfectantes y la dotación de dispensadores con gel hidroalcohólico está cubierta.

Se han eliminado los sillones de espera en los pasillos.

En Granada hay cinco oficinas que no atenderán presencialmente al público y continuarán prestando servicio con cita telefónica al menos durante unos días.

En las que sí abrirán sus puertas están instaladas las mamparas correspondientes, salvo cinco que faltan, cuatro de las cuales está previsto que se monten este viernes.

En la oficina de Cercanías, que se encuentra en el mismo edificio de la Dirección Provincial del SEPE, está previsto poner las mamparas necesarias de forma provisional.

LOS DIRECTORES NO TIENE CLARO EL AFORO

En todas las oficinas de la provincia granadina hay gel hidroalcohólico y mascarillas, aunque en algunas son escasas.

Según la información recopilada por CSIF, los directores no tienen claro el aforo de las oficinas y además falta cartelería por colocar.

En las oficinas de la provincia de Huelva, CSIF ha tenido conocimiento sobre deficiencias en algunas de ellas respecto a la separación entre puestos, falta de señalización y zonas comunes, como los servicios.

En Jaén, todas las oficinas tendrán un vigilante, y las de mayores dimensiones contarán con más de un efectivo de seguridad.

De las 25 oficinas hay dos que no abrirán por no tener personal para ello, ya que ningún trabajador de los grupos de riesgo desempeñará su trabajo de forma presencial hasta que no tenga la valoración médica correspondiente.

En la provincia jiennense hay una decena de oficinas que no tienen mamparas y sólo abrirán cuando las tengan.

En Málaga también habrá vigilancia en todas las oficinas del SEPE que abran al público, y aún hay pendiente la colocación de mamparas en algunas de ellas, que impedirán la apertura si no estuvieran puestas el lunes.

Para la ventilación de las dependencias, se han seguido las recomendaciones de la guía publicada por el Gobierno sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización mecánica y ventilación de edificios y locales públicos.

En relación a las 34 oficinas del SEPE en la provincia de Sevilla, CSIF alerta sobre el alto nivel de estrés de los empleados públicos que trabajan en ellas ante la situación que puede derivarse de la apertura y atención al público, habida cuenta de la ingente tramitación pendiente.