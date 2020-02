Cuerva (Cepyme) exige al Gobierno un diálogo social que "no sea una película con final establecido"

Publicado 07/02/2020 11:52:44 CET

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cepyme (Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa), Gerardo Cuerva, ha expresado este viernes en Sevilla su rechazo al modelo de diálogo social que ha atribuido al Gobierno tras considerar que "no estamos dispuestos a ver un diálogo social que sea ver una película que tiene el final establecido, eso no es diálogo social". "Me rebelo ante un Gobierno que plantea una dicotomía a la sociedad entre el progreso y la empresa", ha proseguido afirmando Cuerva.

Cuerva, que ha participado en un desayuno informativo organizado por La Razón, que ha congregado a tres presidentes andaluces de la CEOE, entre ellos el propio Cuerva, además del presidente de la CEA, Javier González de Lara, y del presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha abundado sobre la orientación que intuye en el modelo del diálogo social del Gobierno al esgrimir que "no valen los programas políticos, esa sesión continua de campaña electoral".

El presidente de Cepyme ha contrastado esa estrategia con el modelo que aprecia en Andalucía al señalar que "el diálogo social se hace muy bien en Andalucía: se tiene en cuenta a los agentes sociales, a los empresarios, a los sindicatos, se toman acuerdos y el Gobierno legisla".

Cuerva, tras indicar que "tenemos un momento complicado" y recriminar al Gobierno que puede trasladar a la sociedad un debate entre progreso y la actividad de las empresas, ha indicado que "no lo comparto porque creo en el progreso de la sociedad, pero de la mano de la empresa".

El presidente nacional de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, quien también se ha pronunciado sobre el transcurso del diálogo social, ha apuntado que "no es momento de dogmatismo, es momento de pragmatismo" y ha retratado la negociación entre las partes como una prolongación de "las campañas electorales, que ya han terminado, bastantes campañas electorales hemos tenido".

Amor ha sostenido que "ahora los Gobiernos deben gobernar, se debe llevar a la práctica el pragmatismo" y ha reclamado que la negociación social exige "escuchar a los que generan empleo y actividad".

"No puede ser inculcar las ideas sin que haya acuerdo", ha apostillado Amor, quien ha presentado a Andalucía como referente para trasladar que "lo mismo que en Andalucía se están dando pasos importantes en el diálogo social, no nos encontremos un monólogo social".