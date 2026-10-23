David Sancho, premio Ciencias de la Salud de Caja Rural Granada por sus avances en aterosclerosis

David Sancho recibe el premio Ciencias de la Salud de Caja Rural Granada. - CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Caja Rural Granada ha acogido este viernes la entrega del XXII Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada a David Sancho Madrid, jefe de Inmunobiología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, ha recibido el galardón, dotado con 25.000 euros.

El Auditorio Caja Rural Granada ha acogido este viernes la entrega del XXII Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada al investigador David Sancho Madrid, jefe del grupo de Inmunobiología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), galardonado con 25.000 euros por sus avances en el estudio de la aterosclerosis.

El galardón le ha sido entregado conjuntamente por el presidente de Caja Rural Granada y de su Fundación, Antonio León; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera; y el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro. Sancho ha sido distinguido por la investigación titulada 'El propionato de imidazol es un nuevo factor causante y posible objetivo terapéutico en la aterosclerosis'.

La gala, conducida por el periodista Fernando Díaz de la Guardia, ha reunido a representantes del ámbito científico, académico e institucional para poner en valor la excelencia investigadora y su contribución a la innovación biomédica y al avance de la salud pública.

La investigación premiada ha identificado una molécula generada por bacterias intestinales que favorece el desarrollo de la aterosclerosis mediante mecanismos inflamatorios independientes de los niveles de colesterol. Según ha explicado el doctor Sancho Madrid, este hallazgo "podría permitir en el futuro mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular mediante un análisis de sangre y desarrollar nuevas terapias complementarias a las actuales estrategias contra el colesterol, contribuyendo a prevenir infartos e ictus".

La gala ha contado además con la presencia de los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos y de Farmacéuticos de Granada, entidades colaboradoras del certamen. Durante el acto, las autoridades e intervinientes han coincidido en la necesidad de consolidar el respaldo a la investigación científica como pilar para la mejora de la calidad de vida y la atención a los desafíos sanitarios.

El presidente de Caja Rural Granada y su Fundación se ha sumado, también, a este mensaje, y ha añadido que para la Entidad apoyar la ciencia, y muy especialmente la investigación en salud, "forma parte esencial de nuestro compromiso con la sociedad". "Para nosotros, ha continuado, apostar por la investigación no es una opción, sino una responsabilidad".