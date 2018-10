El Defensor del Paciente critica en el Parlamento la situación "caótica" de la sanidad andaluza

Publicado 04/10/2018 14:55:45 CET

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado en la Comisión de Salud en el Parlamento que la situación de la sanidad pública andaluza "es bastante caótica" y que junto a Canarias y Galicia "son las peores comunidades en gestión sanitaria y donde más se ha agravado la situación de los ciudadanos".

Además, durante su comparecencia, que ha tenido lugar a petición del PP-A, ha asegurado que a la asociación "llega una cuarta parte de los que ocurre en Andalucía", y afirma que los que "más les preocupa son las listas de espera" y que "es una responsabilidad muy grande de los gobernantes que una persona se agrave o muera en una lista de espera". "Hay que solucionarlas", asevera.

Sobre las urgencias, ha apuntado que en las mismas "no hay intimidad, no hay medios y no hay personal, es decir, es una burla hacia los individuos y una burla hacia el propio profesional", porque "se están viendo totalmente desamparados por la administración". En este sentido, incide en que "la falta de profesionales es acuciante" y afirma que esto "hay que solucionarlo de forma urgente porque está habiendo agresiones".

Carmen Flores se ha referido también al transporte sanitario, y se pregunta "cómo es posible que en una ambulancia que cuesta mucho dinero, medicalizada, vaya solo con un conductor". "Qué va a hacer ante una situación que le desborda", añade, y asegura que todas las ambulancias "tienen que llevar personal sanitario y llegar a tiempo". "Todo esto debe causar vergüenza ajena a la Junta", manifiesta, y asegura que "esto es solo una muestra y que hay mucho más".

Por su parte, la popular Catalina García asegura en su intervención que Flores "ha venido a dar voz a los pacientes", al tiempo que afirma que "lo que viene a exponer son las denuncias recibidas y que ponen de manifiesto los fallos en el sistema público de salud, que no son desconocidos", ya que "llevamos tres años denunciando problemas en las listas de espera, en el transporte sanitario y los recortes en los últimos cuatro años, que han sido en Cataluña y Andalucía el 68% del todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud".

García apunta también al "déficit" de profesionales, "7.000 menos en los últimos cuatro años", y a los "déficits" del sistema, sobre "el que se quejan los pacientes, que se tiran meses en las listas de espera, también los oncológicos". "En Andalucía hay falta de programación y la Junta no ha tenido en cuenta las consecuencias de los recortes de los últimos cuatro años, sobre todo en profesionales", lamenta, y critica que "sigamos siendo la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante".

Desde Podemos, Juan Antonio Gil ha apuntado que el Defensor del Paciente "debería ser una ente público, y que al ser privado evidencia que quien ha gobernado se ha preocupado poco de cubrir este espacio". Ha defendido también que la sanidad andaluza "no es de las peores de España, pese a que se ha invertido poco".

Además, pregunta a Flores "si piensan que se deberían revertir las competencias en sanidad al Gobierno central", "qué medidas han emprendido en el caso de IDental y si considera que la Junta debería ser responsable del pago de indemnizaciones en el ámbito civil por esta cuestión".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha manifestado que las listas de espera "están como están por falta de profesionales y esto de debe a que no ha habido una planificación previa". "Hay una falta de planificación por parte del PSOE y una falta de responsabilidad de los diferentes gobiernos en España, que no han velado por la igualdad en la atención sanitaria".

CS PIDE "DEFENDER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD"

Así, dice que "está bien" que se cedan las competencias en salud, pero "siempre y cuando se defienda la igualdad y la equidad", y asegura que pese al "aumento" en los presupuesto en sanidad "no tenemos resultados diferentes", por lo que apunta "a un problema de gestión". "Tomamos nota de sus demandas; en el SAS hay cosas que funcionan muy bien, pero hay otras que tienen margen de mejorar".

Por último, la socialista Olga Manzano ha afirmado que "durante demasiado tiempo la sanidad pública andaluza ha venido sufriendo estrategias protagonizadas por el PP para dañar al PSOE, solo por rédito electoral y para beneficiar a la sanidad privada". Pero, añade, "los de hoy no tiene parangón, la inclusión de esta invitación, que no es nada inocente".

Asegura también que la función de el Defensor del Paciente "es directamente criminalizar el ejercicio de la medicina, no solo en la vertiente institucional sino también la profesional", lo cual "tiene graves consecuencias, una medicina defensiva y el deterioro en la confianza de los servicios públicos", y lamenta que en la web de la asociación "pongan en duda la práctica médica y animen a la violencia a los profesionales".