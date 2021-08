La demanda energética en Andalucía cae un 5% este verano con respecto a 2020

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La demanda energética en lo que va de verano ha sido un 5% inferior en Andalucía, respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de Endesa.

Así, tal y como indica la empresa eléctrica en una nota de prensa, hasta este viernes, la punta de demanda de todo el verano 2021 se ha registrado el pasado 29 de julio, con 7.490 megavatios de punta de demanda señalada a las 14,43 horas, momento del día en el que "las familias están en sus casas comiendo y con la mayoría de los elementos eléctricos funcionando".

La empresa ha asegurado que "hacer un consumo eficiente de la energía es imprescindible no solo para reducir la huella ecológica, sino también para lograr un ahorro en la factura energética", especialmente en los meses de verano.

Por ello, ha ofrecido una lista de consejos con los que se puede llegar a registrar "un ahorro importante en el consumo energético de los hogares".

ADECUACIÓN POTENCIA CONTRATADA

Saber qué potencia se necesita en el hogar es fundamental, pues cada kilovatio de potencia innecesario "supone cinco euros de ahorro mensuales". Para saber qué potencia es la adecuada, la empresa eléctrica ha indicado que lo importante "no es el tamaño del hogar, sino cuántos aparatos eléctricos se usan a la vez".

El promedio de los electrodomésticos que más consumen se reparte de este modo: frigoríficos (22,4%), congeladores (19,1%), lavadoras (8,6%), lavavajillas (8,3%), secadoras (8,6%), horno (7,8%), TV (8,9%), ordenadores (5,8%), 'standby' (7,8%), resto (2,6%).

Por otra parte, la empresa ha recomendado mantener el termostato del aire acondicionado a 26 grados centígrados, pues bajar un grado significa un ocho por ciento más de consumo de energía. Pero además, si se utilizan ventiladores en lugar del aparato de aire acondicionado, se reduce en un diez por ciento el consumo energético. A esto se une un adecuado aislamiento que puede llegar a ahorrar hasta un 60% de energía poniendo toldos en las ventanas o aislando los muros de la vivienda.

Según Endesa, "el mejor consejo" es desenchufar todos los electrodomésticos que no sean necesarios. La lista de aparatos para tener en cuenta puede incluir microondas, horno, licuadora o cafetera eléctrica entre otros, y en el salón la televisión, el 'router', cargadores de teléfonos o portátiles. Todos son dispositivos que utilizan electricidad incluso cuando no se están usando. Es lo que se denomina consumo fantasma y puede suponer entre el siete y el once por ciento del consumo energético total de la vivienda.

En el caso del frigorífico, si no se puede desconectar por tener algún alimento en su interior, también se puede ahorrar en su consumo. Tanto el frigorífico como el congelador son más eficientes desde el punto de vista energético cuando están casi llenos. Por ello, bastará con completar los huecos con tuppers llenos de agua y poner el termostato en la posición de menos frío posible. Al no abrir la puerta en muchos días, el frío se conservará dentro manteniendo los alimentos frescos. De este modo se logra ahorrar alrededor de un 6% de energía por cada grado que se suba.

Lo mismo vale para el termo eléctrico. Si el agua caliente procede de un calentador eléctrico, con su apagado se puede llegar a ahorrar hasta un 25% del consumo de la vivienda durante las vacaciones.

Finalmente, Endesa ha advertido de que "todos tenemos que ser responsables y consumir la energía que necesitamos, sin derrochar y siendo eficientes", ya que esta eficiencia pasa por desplazar el uso de algunos electrodomésticos, como la lavadora o el friegaplatos, que "se pueden programar en horas valle, por la noche o a primera hora de la mañana".