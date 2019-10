Denunciante del caso Invercaria declara que le despidieron por no "fabricar a posteriori" documentación para un préstamo

Actualizado 07/10/2019 15:38:10 CET

Cristóbal Cantos asegura que se negó "a fabricar" 'a posteriori' esa documentación y por eso "le despidieron"

El juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, se ha reanudado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración del denunciante de la trama, el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos quien ha asegurado que "no existía la documentación reglamentaria" para la concesión de ese préstamo cuya tramitación "no pasó" por los canales habituales de la empresa pública de inversión de capital riesgo.

En su testificación, Cantos ha indicado que todos los proyectos de inversiones que se presentaban en Invercaria tenían que pasar con dos departamentos de análisis "estancos e independientes". De esta manera, ha explicado que los proyectos que se presentaban pasaban en primer lugar por el departamento que dirigía, el Departamento de Promoción, para luego pasar al departamento de Análisis.

En concreto, el testigo ha indicado que el Departamento de Promoción, por el que pasaban entre 250 y 300 propuestas de inversión al año, era el encargado de realizar un preanálisis para ver si esos proyectos encajaban en la concesión de una inversión de una empresa pública de capital riesgo como era Invercaria. Así, ha apuntado que Promoción era el primer filtro de Invercaria antes del Departamento de Análisis, donde se hacía "un análisis más exhaustivo" de los "diez o 20 proyectos anuales que pasaban con nuestra aprobación".

Continuando esa línea, Cantos ha detallado que en Promoción se realizaba un preanálisis el que cual se analizaba si la documentación facilitada por el promotor era "suficiente" y si se adaptaba o no a una inversión de capital de riesgo, es decir, si era "un proyecto empresarial con un alto potencial de crecimiento" y que la empresa en cuestión "no se fuera ruinosa".

Igualmente, ha indicado que nunca ha habido un "proceso de fusión" entre los departamentos de Promoción y de Análisis y que éstos "funcionaban de manera independiente y cronológica". Además, ha señalado que cada cierto tiempo se iba informando a la presidencia de Invercaria del estado de cada proyecto para que se supiera cómo se estaba desarrollando y pudiera estimar cuando se iba a finalizar el informe final para decidir conceder o no la información.

ACEITUNAS TATIS "NO PASÓ" POR EL FILTRO

Una vez explicado el proceso de funcionamiento de Invercaria, Cantos ha hecho referencia al préstamo participativo de Aceituna Tatis que es el objeto de esta causa judicial. Al respecto, ha señalado que ese proyecto "no pasó" por el filtro regular de Invercaria toda vez que "nunca" llegó a ser analizada por el departamento de Promoción.

De ese modo, el que fuera director de Promoción ha indicado que tuvo constancia "por primera vez" de esta empresa en julio de 2009, un mes después de haberse concedido el préstamo de 100.000 euros a esta empresa jiennense, tras la recepción de varios correos electrónicos del entonces presidente de Invercaria, el acusado en esta causa Tomás Pérez-Sauquillo, con documentación de Tatis "sin ninguna orden concreta".

Así, Cantos ha narrado que se acercó directamente a hablar con Pérez-Sauquillo para ver si quería que iniciase la fase del preanálisis de esta empresa al pensar que era un proyecto nuevo pero que el acusado le indicó "que se olvidara, por el momento, de ese proyecto" y que ya le daría instrucciones "en un futuro".

Por ello, ha indicado que cada vez que le remitían información o documentación de Aceitunas Tatis, ha reconocido que él lo guardaba por si le hiciera falta en un futuro pero que "no llegaba" a verlo porque ya estaba "saturado" de trabajo con respecto a otros proyectos.

Asimismo, Cantos ha indicado que en octubre de 2009 es cuando conoce a la que fuera administradora única de Aceitunas Tatis, la también acusada en esta causa Gracia Rodríguez, al acompañar a Pérez-Sauquillo a una reunión en la que entendió "que se iba a realizar la apertura de los trámites para el estudio del proyecto". Al hilo, ha indicado que en la reunión, descubrió que ya se le había concedido un préstamo de 100.000 euros y que el encuentro era con motivo de solicitar más dinero.

En ese momento, tal y como ha señalado el testigo, Pérez-Sauquillo le apuntó a la empresaria "que tenía posibilidad de dar 450.000 euros", por lo que si le había dado 100.000, "podía pedir otros 350.00 euros".

Al hilo, Cantos ha señalado que se acercó al que fuera presidente de Invercaria para reprocharle que este préstamo no había pasado por el departamento de Promoción, a lo que le respondió "que este caso ya lo había analizado la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)" y que toda la documentación que le llegara sobre Tatis, lo remitiera al entonces director de Participaciones de IDEA y posterior presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, y así "lo hizo".

"FABRICA LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN"

A continuación, el testigo ha indicado que en mayo de 2011, a raíz de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la agencia IDEA ordenó a sus entidades aplicar la herramienta informática 'Tregua' para crear informes y la unificación de toda la documentación para realizar expedientes completos, con el fin de seguir el procedimiento europeo de verificación fijado para lograr los Fondos Jeremie.

Por ello, la entonces presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, le ordenó a él y a los miembros de su departamento que buscaran la documentación pertinente que faltaba en varias inversiones realizadas entre la que se encontraba Aceitunas Tatis, tal y como ha apuntado el denunciante de la trama.

Cantos ha señalado que es entonces cuando tiene contacto con la documentación de Aceitunas Tatis y descubre "que no ha entrado de manera interna por Invercaria" al "carecer" de sello de entrada y no encontrarse en el registro de la empresa pública. Así, ha explicado que la documentación de esta empresa ha sido remitida por correos electrónicos y que constituyen en documentos de 'cash flow' --flujos de entradas y salidas de efectivo--, cuentas anuales y una presentación de los productos de Tatis.

Con respecto a esa documentación, ha señalado que esas cuentas no están verificadas por que "no constan" en el Registro Mercantil, así como que el documento de 'cash flow' y la presentación de productos "no constituyen" los documentos necesarios de proyección de inversiones y plan de negocios, respectivamente. Además, ha añadido que constató la ausencia de otros documentos necesarios como el abono del Impuesto de Sociedades o la Propuesta de Inversión y que esa inversión tuviera "aprobación alguna" del Comité de Dirección.

Al respecto, Cantos ha señalado que Gómiz le asignó varios proyectos de inversiones pasadas al que le faltaba documentación y le pidió que "lo que no se ha podido recopilar, se fabricase". Ante esta situación, ha indicado que emitió un informe denunciando esa situación y que se negaba a cumplir esa orden, por lo que posteriormente, fue "despedido".

PLAN DIRECTOR

De otra parte, preguntado por el Plan Director 2005-2008 de Invercaria, del cual Pérez-Sauquillo señaló en vista oral en esta causa "que no se cumplía" porque era "un mero borrador que quedó obsoleto", el testigo ha indicado que en un primer momento el acusado le mandó este documento para que propusiera mejoras.

Así, Cantos ha indicado que realizó recomendaciones para adaptar ese plan al mismo que se utiliza en la entidad de capital riesgo Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Desarrollo Empresarial (Sepides) y que una vez hizo tales recomendaciones, "desconoce" que pasó con ello.