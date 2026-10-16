Los desahucios caen un 32,3 % en Andalucía en el segundo trimestre de 2026, hasta los 737, según el CGPJ

Manifestantes durante el intento un intento de desahucio. Archivo. - Rafael Bastante - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2026 fue de 737, un 32,3 % menos que en el mismo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según los mismos, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), más de la mitad de los lanzamientos, en concreto 397 que representan el 53,8 % del total, fue a consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 247 derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los restantes, un total de 93, obedecieron a otras causas.

Además, la reducción más significativa fue la de los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que disminuyeron un 46,9 % respecto al segundo trimestre de 2025. El descenso interanual de los que fueron consecuencia del impago de la hipoteca se situó en el 15,4 por ciento.

Por el contrario, los derivados de otras causas se incrementaron en un 82,4 %, al pasar de 51 en el segundo trimestre de 2025 a 93 en el mismo periodo de este año.

A nivel nacional, el número total de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre de 2026 fue de 4.474, lo que supone un 35,7% menos respecto al mismo trimestre de 2025.