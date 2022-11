'Destino Refundación' de Cs llega a Sevilla y afirma ser "alternativa" a "las reformas que necesita nuestro país"

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de Ciudadanos (Cs) en Andalucía ha acogido este miércoles en Sevilla una nueva parada de la gira 'Destino Refundación', un proceso donde el partido afirma ser "alternativa" a "las reformas que necesita nuestro país".

Según ha trasladado la formación en un comunicado, se trata de un proceso de escucha activa en el que el equipo de Refundación está recorriendo todo el país para llegar a todos sus afiliados y simpatizantes con el fin de conformar un proyecto liberal para España.

En el acto ha estado presente el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa y miembro coordinador del equipo de la Refundación, Adrián Vázquez, junto al presidente de la gestora de Ciudadanos en Andalucía, Andrés Reche.

Durante su intervención, Vázquez ha afirmado que "Andalucía es una comunidad fundamental para los liberales", pues "está llena de ciudadanos que quieren dar respuestas distintas a las que da el bipartidismo o los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda".

En este sentido, ha resaltado que "esta ruta de refundación tiene como objetivo visitar en estos casi dos meses y medio más de 30 provincias de todo el país", para "desarrollar un proceso de escucha activa entre los afiliados que permita conocer cuáles son los elementos que necesitamos para cambiar el partido".

Así, ha asegurado que "lo vamos a poner todo en cuestión", abordando "todo tipo de ideas, los estatutos e incluso el liderazgo", de modo que "se pongan sobre la mesa todas las aportaciones posibles de cara a la Asamblea de Refundación que tendrá lugar entre los días 13, 14 y 15 de enero". Eso sí, en sus palabras ha querido dejar claro que "hay unos elementos que no son negociables", porque "son básicos" y porque "son el ADN de nuestro partido", ha advertido.

Vázquez ha insistido en que "no es negociable el hecho de que nuestro partido no roba" y que "no somos un partido corrupto". Asimismo, ha advertido de que "los liberales no contemplamos las instituciones como un cortijo donde colocar a amiguetes o familiares, ni tampoco como unas instituciones que haya que colonizar como estamos viendo en el caso del Consejero General del Poder Judicial". Así, ha explicado que "somos el partido que tiene que llevar adelante las reformas que este país necesita".

De hecho, "no vamos a tener miedo si tenemos que decir que el sistema de pensiones va a reventar en la próxima década. Sin miedo, lo decimos. Y tenemos que reformarlo", porque "este tipo de cosas son las que ningún otro partido en España puede hacer". Al margen, ha recordado que "tenemos una línea roja con aquellos partidos que no condenan el terrorismo o que quieren romper España, que son los nacionalismos excluyentes" y "esa seguirá siendo una de nuestras grandes banderas", ha señalado.

De igual modo, ha asegurado que "si España no tuviese un partido liberal, no existiría un partido que no roba, que no considera a las instituciones un cortijo" y "eso es lo que queremos seguir haciendo". Así, ha reiterado que "lo que en España necesitamos es un partido liberal de centro que la gente, que lo está demandando, pueda votar". Por eso, "en enero estoy convencido que vamos a salir con éxito de este proceso de refundación para que en mayo volvamos a ser una fuerza política influyente que decida gobiernos tanto en las alcaldías como en las comunidades autónomas", ha dicho.

Finalmente, el presidente de la gestora de Ciudadanos en Andalucía, Andrés Reche, ha agradecido que "esta gira de la refundación haga hoy una parada en Sevilla", lo que demuestra que "los liberales consideramos que Andalucía y sus afiliados tienen que tener la palabra dentro de este proceso". Así, ha insistido en que "la celebración de este acto deja claro que los sevillanos, como el resto de los andaluces, quieren aportar sus propuestas a este proceso de escucha activa que concluirá el próximo mes de enero", ha concluido.