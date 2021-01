La DGT inicia este lunes en Andalucía una campaña de vigilancia y control del transporte escolar

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico desarrollará del 25 al 29 de enero en Andalucía una campaña especial dedicada al control del transporte escolar donde comprobarán tanto el correcto funcionamiento y documentación del vehículo, como los permisos y circunstancias de los conductores, una labor para la que contarán con la colaboración de policías locales de ayuntamientos, debido a la importancia del transporte escolar en zona urbana.

Según un comunicado, durante los cinco días de duración de la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comprobarán que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Además, verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

En cualquier caso, el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o en los instantes inmediatos, y en muchos casos se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes.

Durante la campaña desarrollada en febrero de 2020 en Andalucía, de los 516 vehículos controlados 288 (55,8% del total) fueron sancionados por algún tipo de irregularidad, en su mayoría administrativa como no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar (207 vehículos), no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, (101 denuncias) o no llevar señal de transporte escolar (24 vehículos).

CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS

Desde el curso escolar 2007-2008, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir los requisitos que se recogen en el RD 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. En él se establecen diversos requisitos como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados en el autobús por una persona debidamente cualificada, la antigüedad máxima de los vehículos destinados a este tipo de pasajeros, el seguro de responsabilidad civil ilimitado o la obligatoriedad de llevar señal de transporte escolar, entre otros, de singular importancia.

A partir de 2013, todos los camiones y autobuses nuevos de la UE deben contar con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión. Está comprobado que a 50 kilómetros/hora, velocidad máxima permitida en vías urbanas, las posibilidades de que un niño sobreviva sin ninguna medida de seguridad es prácticamente nula y que, ni siquiera a poca velocidad se garantiza su supervivencia.