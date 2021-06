Díaz pide acabar "con el chollo" de las compañías eléctricas: "Se pusieron las botas gracias a las subastas de Rajoy"

GRANADA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía Susana Díaz ha pedido acabar "con el chollo" de las compañías eléctricas "que se pusieron las botas gracias a las subastas energéticas de Rajoy" y ha reiterado su iniciativa para crear bolsas públicas de energía para bajar la tarifa de la luz a las familias, empresas y trabajadores.

"La herencia de Mariano Rajoy fue que las eléctricas hicieran subastas para que se pusieran las botas con ingresos multimillonarios a costa de empobrecer más a los trabajadores", ha criticado en los actos con militantes que se han celebrado este domingo en Atarfe y Otura. Asimismo, ha afirmado que este gobierno socialista "ha hecho un esfuerzo enorme" para combatirlo y ha recordado que ha puesto en marcha bonos sociales para los que menos recursos tienen.

En este sentido, ha lamentado que se haya "intentado manipular" sus palabras, cuando lleva "meses diciendo que en Andalucía se puede y se debe almacenar energía y crear bolsas públicas de energía para ayudar a la gente". "Vamos a hacer bolsas públicas para transformar las horas de sol en comunidades energéticas y bajarle la factura de la luz a la gente, a las familias, a los trabajadores, a los empresarios, autónomos...", ha insistido.

Desde la provincia de Granada, la candidata ha declarado que el próximo 13 de junio "es un paso por la dignidad, el respeto a Andalucía y su autonomía", al tiempo que ha enfatizado que "hay que seguir trabajando para transformar esta tierra". Además, ha animado a celebrar unas primarias "en libertad y sin miedos" ya que el próximo domingo se decide la candidatura a la Presidencia, pero "también el modelo de PSOE de Andalucía".

"Vamos a utilizar este proceso para hablar de qué vamos a hacer y con quién lo queremos hacer. Gane Juan, Luis Ángel o ganemos nosotros gana el PSOE, porque el rival está fuera y es la derecha", ha proseguido. Ha anunciado, además, que rendirá cuentas y cumplirá con su palabra regresando a las agrupaciones.

En esta clave, Susana Díaz se ha mostrado convencida de que los socialistas están "en condiciones de ganar y volver a la Junta porque la gente ha comparado y sabe ya perfectamente cuándo gobierna la derecha y cuándo gobernamos nosotros". En este sentido, ha relatado que, con el gobierno de derechas, "tras el estado de alarma, se puede ir a una casa de apuestas, pero no al médico, porque se han disparado los seguros privados en Andalucía y se están poniendo las botas".

La líder socialista ha subrayado que estos dos años y medio de oposición han sido una oportunidad "para volver mejores y con ideas renovadas, porque los jóvenes son el presente, no el futuro".

"Aunque grite y clame la derecha, nuestros niños y niñas van a estudiar en los colegios la memoria histórica y democrática, al igual que en Portugal se estudia la Revolución de los Claveles o en Alemania el holocausto nazi o en Francia siempre se frena a Le Pen para que no llegue al gobierno", ha señalado Díaz entre las medidas educativas que implementará si su candidatura llega a presidir la Junta.

También ha anunciado que se pagarán "las plazas que se conciertan sin esperar a que estén ocupadas, un incremento del 25% a las pensiones no contributivas, que son 100 euros que le da la dignidad y la vida a nuestros abuelos y abuelas; un Plan de Choque para ir al médico presencial en 48 horas; psicólogos en los centros de atención primaria; bajar la ratio escolar a 20 niños y blindar la dignidad salarial con 40 horas en ayuda a domicilio".

Asimismo ha destacado a su "equipazo de 46.000" personas que ha llamado "el equipo de la esperanza y la libertad". "Un equipo que no me pide cargos ni reparto, y eso no tiene precio. Valoro ahora lo que los compañeros aportan desde la generosidad, sin pedir nada a cambio y eso tiene un valor y una fuerza incalculable. Gente que viene a servir al PSOE, no a servirse del PSOE", ha zanjado.