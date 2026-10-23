Diecisiete jóvenes con discapacidad intelectual se incorporan a la UCO en la sexta edición de UCOIncluye

Foto de la inauguración de UCOIncluye. - UCO

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este viernes la inauguración de la VI edición de UCOIncluye, el Curso Universitario de Capacitación Profesional en Competencias Sociolaborales y Personales, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, al que se han incorporado 17 jóvenes.

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba en una nota en la que ha detallado que el rector, Manuel Torralbo, les ha dado la bienvenida institucional y ha animado al estudiantado a aprovechar al máximo su paso por la universidad.

El curso, gratuito gracias a la financiación de la Fundación ONCE y a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, se desarrollará desde octubre de 2026 a mayo de 2027 en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. El programa consta de 36 créditos ECTS, incluye 125 horas de prácticas en empresas y ofrece formación orientada al desarrollo personal, la adquisición de competencias laborales y la mejora de la empleabilidad para personas con discapacidad intelectual.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social, Sara Pinzi, ha indicado que, con esta iniciativa, la Universidad de Córdoba reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, promoviendo una formación universitaria adaptada que favorece la autonomía, la capacitación profesional y la incorporación al mercado laboral de jóvenes con discapacidad.

La decana de la Facultad que acoge el curso, Natividad Adamuz, ha subrayado que UCOIncluye tiene que ver "con la facultad que somos y con la que queremos ser: una universidad en las que se crean las condiciones para que todas las personas puedan aprender y sean parte de ella". El estudiantado ha sido también recibido por la directora general de Inclusión, Carmen Cruz y Torres, y el profesorado que impartirá clase en UCOIncluye.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado de la mano de Antonio y Adrián, dos exalumnos de promociones anteriores que han querido relatar su paso por el programa al nuevo estudiantado. Adrián, según le relató a una de las profesoras de UCOIncluye, fue el primero de su familia en llegar a la universidad: "Quién me lo iba a decir a mí y quién se lo iba a decir a mi familia...", ha asegurado.

Antonio, por su parte, ha destacado el compañerismo de otros estudiantes de la Facultad, "que saben que nosotros tenemos discapacidad y nos respetan, y son nuestros amigos".

El curso consta de un módulo introductorio de la Universidad de Córdoba, otro de desarrollo personal, otro de habilidades laborales, otro prácticum, un módulo transversal en el que se trabaja la actividad física, bienestar y vida saludable, y la flexibilidad psicológica.