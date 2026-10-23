La Diputación de Córdoba analiza la competitividad turística y sostenible del Camino Mozárabe en la provincia

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, interviene en la jornada. - DIPUTACIÓN

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido una jornada sobre el proyecto europeo 'Camino Vertical' donde se ha analizado la competitividad como producto turístico, sostenible y seguro del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la provincia.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha explicado que "el objetivo de este proyecto transfronterizo, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027), es mejorar la competitividad de los Caminos Jacobeos del Oeste Ibérico como producto turístico sostenible, inteligente, innovador e integrador".

Asimismo, ha señalado que "el 'Camino Vertical' son aquellos caminos jacobeos quizás menos conocidos, pero que conservan un importante valor histórico y patrimonial y que forman parte de una red de itinerarios compartida entre distintos territorios de España y Portugal, como es nuestro Camino Mozárabe de Santiago".

Además, ha insistido Ruz, "la finalidad última de esta iniciativa no es sólo promocionar los caminos, sino también implicar a la población local y reforzar el sentimiento de pertenencia a una red de caminos compartida con otros territorios".

Entre las actuaciones analizadas se encuentran la web caminomozarabesantiago.es, donde se encuentra un amplio contenido multimedia con exhaustivos detalles de equipamientos y servicios, así como datos de interés municipal y patrimonio local. También se han analizado los tótems interactivos, pantallas informativas y códigos QR instalados en puntos emblemáticos para ofrecer al caminante información cultural, gastronómica, climatológica y de seguridad en tiempo real.

La Diputación de Córdoba es uno de los 12 socios que participan en el proyecto 'Camino Vertical', además de las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva, Zamora, Ourense a través de Inorde, y Sevilla, con Prodetur, y la Junta de Extremadura por parte española, mientras que de Portugal forman parte de la iniciativa el municipio de Barcelos, Turismo do Alentejo y la Entidade Regional de Turismo de Centro de Portugal.