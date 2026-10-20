Diputación de Granada mostrará en diciembre la cultura, gastronomía y tradiciones de todos los pueblos de la provincia

Archivo - La diputada provincial de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada tiene previsto desarrollar entre el 10 y el 12 de diciembre en el Palacio de Congresos de la capital la primera edición de la iniciativa 'Somos 174' con el que la institución pretende mostrar en un mismo espacio la riqueza cultural, gastronómica, patrimonial y turística de todos los municipios granadinos.

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha sido la encargada de presentar 'Somos 174. Granada, una provincia por descubrir', un gran punto de encuentro para dar a conocer la diversidad del territorio y reforzar el sentimiento de pertenencia a la provincia.

Vera ha destacado que "Somos 174 nace de una idea muy sencilla, pero con una enorme fuerza, ya que Granada es una provincia extraordinaria porque cada uno de sus municipios aporta algo único. Queremos reunir toda esa riqueza en un mismo espacio, dar visibilidad a nuestros pueblos y ciudades y demostrar que, cuando trabajamos juntos, somos capaces de impulsar proyectos que nos representan a todos".

"Queremos que este encuentro sea mucho más que una muestra de lo que tenemos. Aspiramos a que se convierta en una oportunidad para descubrir otros rincones de nuestra provincia, compartir experiencias y sentirnos orgullosos de todo lo que somos. Este proyecto solo tendrá sentido con la implicación de nuestros ayuntamientos y de todos los agentes que contribuyen a mantener viva la identidad de nuestros municipios", ha dicho.

Desde la Diputación destacan que 'Somos 174 surge' con la vocación de convertirse en un proyecto de provincia, en el que todos los municipios tengan la oportunidad de mostrar aquello que los hace únicos. La iniciativa pretende poner en valor las tradiciones, el patrimonio, la gastronomía, la cultura y los recursos turísticos de cada localidad, acercando a los propios granadinos la riqueza de un territorio diverso y lleno de posibilidades.

Con esta propuesta, la institución provincial busca generar un espacio común en el que los municipios sean protagonistas y puedan compartir sus singularidades, sus historias y sus principales atractivos.

Durante las tres jornadas, 'Somos 174' situará en el centro las señas de identidad de Granada, con la cultura, la gastronomía, las tradiciones y el turismo como ejes fundamentales. El encuentro aspira a favorecer el conocimiento mutuo entre municipios, promover sus recursos y fortalecer los vínculos entre los territorios, ofreciendo una visión conjunta de las oportunidades y el potencial de la provincia.