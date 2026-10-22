Diputación de Jaén destaca el "aval del CES al alto grado de ejecución presupuestaria" frente a "datos sesgados" del PP

Archivo - La vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra. - PSOE - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destacado el "alto grado de ejecución presupuestaria" que caracteriza la gestión de la esta administración, "como avala el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia", frente a los "datos sesgados" del PP.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la vicepresidenta primera, Pilar Parra, después de que los 'populares' criticaran que, a falta de apenas tres meses para concluir el año, se mantienen "sin ejecutar cerca del 80 por ciento de las inversiones previstas".

"Están utilizando, al hablar de ejecución, los datos hasta el tercer trimestre de 2026. Unos indicadores que no son significativos porque la Diputación es en el último trimestre, incluso en el mes de enero, cuando carga la mayor parte de las certificaciones de obras y suministros", ha explicado.

En este sentido, la también diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios ha lamentado que desde la oposición se utilicen unos "datos sesgados" que le "lleva a hacer declaraciones erróneas y falsas que son pura demagogia".

Frente a ello, ha resaltado la "valoración muy positiva" que hace el CES provincial del grado de ejecución presupuestaria de la Diputación, lo que "evidencia una muy buena gestión".

"En su dictamen anual correspondiente al año 2025, nos dice que el alto grado de ejecución muestra el importante esfuerzo que realiza la Diputación de Jaén para la dinamización social y económica de la provincia al presupuestar y ejecutar partidas destinadas a proporcionar recursos en ámbitos no competenciales de la Administración provincial", ha afirmado.

A este dictamen ha sumado el informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública referido al año 2025, en el que "se destaca el papel de la Diputación y la fuerte inversión que realiza, siendo, a juicio de esta entidad, "la administración con la que más satisfechos" puede estar.

La vicepresidenta ha añadido que, cuando se lleva el presupuesto al Consejo Económico y Social para someterlo a su valoración, no solamente se va con las cuentas, sino que también se va "con la liquidación del año anterior".

"Esta es una práctica que solamente la Diputación realiza", ha declarado Parra, quien ha concluido señalando que "en el año 2025, la ejecución fue del 111 por ciento del presupuesto inicial, superando a la media andaluza en ingresos en seis puntos y en gastos en otros seis puntos".