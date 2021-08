Convalidado el decreto de la agencia Trade, que será proyecto de ley, con el voto contrario de Vox

Da luz al verde a decreto ley de ayudas a entidades sociales y rechaza un Pleno extraordinario este mes con comparecencia de Aguirre

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado este martes el decreto ley 16/2021 de creación de las agencias Trade (Transformación y Desarrollo Económico) y Accua (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía), así como ha aprobado que su tramitación se haga como proyecto de ley, con el apoyo de todos los grupos, menos el PSOE.

Esta decisión de tramitar este texto como proyecto de ley la debe ratificar el Pleno del Parlamento, según ha informado el Parlamento.

El decreto ley 16/2021 ha contado con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos por Andalucía y el voto en contra de los grupos Socialista y Vox.

Este órgano parlamentario, que sustituye la actividad del Pleno del Parlamento en los periodos sin sesiones, también ha dado luz verde el decreto 15/2021 de ayudas a entidades prestadoras de servicio en el ámbito de la atención residencial, mientras que ha rechazado, con los votos de PP, Cs y Vox, la celebración de un Pleno extraordinario en este mes para la comparecencia de tres consejeros: Salud, Jesús Aguirre; de Educación, Javier Imbroda; y de Agricultura, Carmen Crespo.

La convalidación del decreto ley 15/2021 ha contado con los votos a favor de los grupos Popular, Ciudadanos y Vox y la abstención del Grupo Socialista y Unidas Podemos por Andalucía.

Tras la explicación de los respectivos decretos por parte de los consejeros de Igualdad, Rocío Ruiz, en el caso del 15/2021, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, del decreto 16/2021, se han posicionado los diferentes grupos parlamentarios.

La única incertidumbre previa sobre la convalidación de los decretos la había sembrado Vox por boca de su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, quien este lunes había anunciado el voto negativo de su grupo al decreto ley de creación de las agencias Trade y Accua, al apuntar "la falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Moreno Monilla para acabar con el entramado político montado por el PSOE de Andalucía durante décadas para enchufar a familiares y amigos a costa del erario público".

VOX: "EL VOTO NEGATIVO NO ES UN CAPRICHO, UNA PATALETA"

El diputado de Vox, Alejandro Hernández, ha sostenido este martes que "el voto negativo" de su partido a la creación de la Agencia Trade "no es capricho, una pataleta, no es por causas ajenas a Andalucía y los andaluces".

Hernández ha sostenido que "el modelo de las agencias no funciona", por lo que ha deducido que es "un cuento chino" concluir que la puesta en marcha de la Agencia Trade sea la solución para el sector público, así como ha reprochado la elección de un decreto ley para su desarrollo, para lo que ha recordado las exigencias del Tribunal Constitucional, y ha apuntado que "un simple decreto sobre esas funciones (en alusión a la gestión de las ayudas europeas) asignando las funciones a los funcionarios de la Consejería de Hacienda" hubiera bastado.

El parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, ha sostenido que "fusionar agencias para hacer lo mismo y repetir patrones de antaño no sirve de nada", por lo que ha reclamado "un cambio de modelo productivo, no hay otra", mientras que ha negado que la elaboración de las auditorías responda a una propuesta de la Intervención General de la Junta de Andalucía para apuntar que "es su hipoteca, peaje a Vox, lo firmaron en un documento público".

Tras aludir al rechazo de los sindicatos, Sánchez ha reclamado tramitar la generación de Trade como proyecto de ley, y no como decreto ley, en cuyo caso su grupo se abstendría en lugar de votar en contra.

La parlamentaria de Cs, Mónica Moreno, ha defendido la elección de un decreto ley para desarrollar la Agencia Trade para acometer "un cambio imprescindible e inaplazable", de ahí que haya proclamado que "de lo que hagamos hoy aquí dependerá el progreso y la competitividad de nuestra tierra".

Moreno ha clamado contra el crecimiento de entes instrumentales que ha situado "al servicio de los intereses particulares del partido que estuvo 37 años" en el Gobierno andaluz, en alusión al PSOE-A, para afirmar que se ha traducido en "multiplicar el gasto público, haciendo de la Administración andaluza un ente lento e inoperante".

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha sostenido que "existen muchos argumentos para defender la creación de Trade y Accua", que ha concretado en el hecho de que "la eliminación de burocracia" contribuye "al impulso de Andalucía" antes de describir "una mala práctica en nuestra tierra acreditada por las auditorías y conocida por los andaluces hace mucho tiempo".

Nieto, quien ha defendido que la puesta en marcha de Trade "no es ni una cosa ni la otra; ni es brazo ejecutor de nada, ni va a garantizar prebendas de nadie", se ha lamentado de que se destinen "90 millones de euros a los trabajadores del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), que están mano sobre mano", por lo que se ha preguntado si "no es un derroche esto y no las auditorías".

El portavoz del PP ha advertido sobre la tramitación de la creación de Trade como proyecto de ley que "no lo veo mal, aunque es perder dos o tres meses para que Andalucía vaya al ritmo que necesita".

PSOE: LAS AUDITORÍAS LE HAN COSTADO UNA MILLONADA A LOS ANDALUCES

El portavoz adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez, quien ha anunciado en su intervención previa a la votación que "rechazamos, votaremos en contra, diremos no a la tramitación como proyecto de ley" de la puesta en marcha de la Agencia Trade por considerar que la reforma del sector instrumental se ha convertido "en un ataque una vez más al Gobierno socialista".

Tras indicar que las auditorías "le han costado una millonada a los andaluces", Sánchez ha recriminado al Gobierno andaluz que "lo han hecho muy mal", afirmación que ha concretado en "no abrir las vías de diálogo con los trabajadores, que se han enterado por los medios de comunicación".

El diputado del PSOE, quien ha afirmado que "en ese juego no vamos a entrar", en referencia a "una pataleta (de PP y Vox) para luego pactarlo por la espalda como proyecto de ley", se ha lamentado de "la falta de transparencia" del Gobierno por celebrar en agosto el debate de la convalidación del decreto de las agencias Trade y Accua, cuya urgencia no ha entendido por cuanto la creación de Trade no será efectiva hasta la aprobación "seis meses después de los estatutos de Trade".