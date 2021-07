La directora del IAM considera que el emprendimiento fomenta "la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres"

CARMONA (SEVILLA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, ha destacado que el emprendimiento "es una herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar las brechas de género existentes", por lo que ha considerado que es necesario "seguir implementando políticas públicas para el fomento del autoempleo femenino, donde las mujeres siguen hallando barreras".

En este sentido, ha subrayado que la Junta de Andalucía tiene en marcha dos proyectos, uno dirigido al alumnado de Secundaria, y el programa Univergem, que desarrolla en colaboración con las universidades públicas de la comunidad autónoma, según ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en un comunicado.

La directora del IAM ha participado en el seminario 'Mujer, empleabilidad y emprendimiento: retos y oportunidades', que se ha inaugurado este lunes como parte de la programación de la XIX edición de los Cursos de Verano de la UPO en Carmona (Sevilla).

El simposio está dirigido por el profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide José Manuel Feria y la presidenta de Akanz Partner, Candela Mora.

Fernández ha expuesto la necesidad de que la igualdad "sea real y efectiva", siendo consciente de que "son cambios profundos y complejos que no se producen de un día para otro".

La ponente ha puesto en valor la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía que, "con el objetivo de implicar a toda la sociedad", está impulsando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Para la directora del IAM, la mejor herramienta contra la desigualdad es "la educación en igualdad, porque la igualdad también se aprende", por lo que el IAM desarrolla un proyecto coeducativo que arranca en la etapa de Infantil, ya que "hay que educar a las niñas y los niños sin estereotipos y roles sexistas que les impidan desarrollar su máximo potencial".

Preguntada sobre las consecuencias de la pandemia en materia de igualdad, la ponente ha indicado que todos los estudios publicados hasta la fecha indican que se han agravado las desigualdades, hasta el punto de que "el 22% de las mujeres que han tenido que cuidar a un hijo durante una cuarentena preventiva lo han hecho renunciando en todo o en parte a su trabajo: cogiendo vacaciones, reduciendo la jornada laboral o pidiendo excedencia".

Ha lamentado que "todas estas renuncias suponen muchos sueños rotos, mucho talento femenino que se queda por el camino y un aumento de las desigualdades".

Por último, Fernández ha explicado que "las mujeres dedican al hogar y a la familia una media de cuatro horas y 32 minutos, frente a las dos horas y 29 minutos de los hombres", y que "esta diferencia de tiempo implica desigualdades, no son sólo números", puesto que "el 39,2% de las mujeres andaluzas que no buscan trabajo alegan que es por la dedicación al hogar y a los cuidados, frente al 5,9% de los hombres". "La cadena de cuidados no se puede perpetuar en las mujeres", ha concluido.