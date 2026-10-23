Dispara a su exmujer y a una familiar de ella y se da a la fuga en un coche en el distrito Norte de Granada

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha disparado contra su expareja, una mujer, y contra una familiar de esta, y se ha dado a la fuga en la noche de este pasado jueves en el distrito Norte de la ciudad de Granada.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que está investigado lo sucedido después de que recibieran los primeros avisos de urgencia en torno a las 23,30 horas que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres y había huido. Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital en un coche.

El cuerpo señala a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones de las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, si bien no lo confirma, ya que todavía se investiga actualmente todo lo sucedido.

Los agentes que llegaron rápidamente al lugar recabaron información entre quienes presenciaron los hechos, que dijeron que un hombre había disparado contra su exmujer y contra una familiar de esta, tras lo cual se había dado fuga en un coche.

La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana con el capó aún caliente, si bien no han localizado al hombre.

En cuanto a las mujeres heridas, el cuerpo de seguridad refiere que ambas presentabas heridas por armas de fuego y que fueron atendidas en el Hospital Virgen de las Nieves, donde, en principio, se comprobó que no presentaban heridas de gravedad.