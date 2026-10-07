La DO Sierra Mágina (Jaén) destaca que el aceite de oliva temprano se consolida como "importante vía de rentabilidad"

Archivo - Producción de aceite de oliva en una almazara. - DO SIERRA MÁGINA - Archivo

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, ha destacado la buena comercialización del aceite de oliva virgen extra (AOVE) de cosecha temprana, que "se está consolidando como una importante vía de rentabilidad" para los agricultores.

A las puertas del inicio de la recolección de la aceituna para la nueva campaña 2026-2027, ha analizado el comportamiento de los citados aceites durante la pasada, en la que se alcanzó "máximo histórico" de producción, según ha informado este miércoles en una nota la entidad.

Pese a ello, la mayoría de las marcas inscritas habían agotado el envasado de estos aceites tempranos, incluso antes de septiembre, y solo algunas cooperativas tienen existencias para atender la demanda durante el periodo de análisis y elaboración del nuevo aceite.

"La falta de stock se refleja de forma directa en la tienda oficial del Consejo Regulador (aove.sierramagina.org), que ha batido récord de ventas y donde la mayoría de las marcas figuran actualmente como agotadas, a la espera de que el próximo 1 de noviembre comiencen a estar disponibles las primeras botellas de la nueva cosecha", ha explicado.

La Denominación ha añadido que esta "alta demanda se ha mantenido constante, a pesar de que este AOVE se comercializa de forma exclusiva en formatos premium, principalmente en botellas de cristal de 250 y 500 mililitros e, idealmente, en envases de dos a tres litros".

"La venta de estos aceites tempranos --con precios que superan habitualmente los diez euros por el formato de 500 mililitros en cristal-- está consolidando una importante vía de rentabilidad para las explotaciones agrícolas de la comarca", ha señalado.

Al respecto, ha afirmado que, en un contexto donde los precios generales del mercado sufren tensiones frente a los costes de producción, especialmente acusados en el olivar de montaña característico de Sierra Mágina, los AOVE de cosecha temprana suponen "un alivio económico para los cosecheros y ayuda a la posterior comercialización del virgen extra de recolección convencional (noviembre y diciembre)".

INTERÉS CRECIENTE

Esta buena respuesta del mercado ha despertado un interés creciente entre los agricultores de la comarca. De cara a la recolección inminente, las solicitudes de olivareros inscritos para participar en la elaboración de aceites tempranos y el volumen de kilos aportados ha experimentado "un notable incremento, asumiendo los exigentes protocolos de adelanto de cosecha y cuidado en el manejo del fruto que requiere esta categoría".

Por otra parte, la DO ha puesto de relieve que el éxito comercial de esta campaña "ha ido acompañado de un gran número de premios y menciones a la calidad" de los aceites de oliva virgen extra de Mágina.

"Expresamos nuestra máxima satisfacción por la consolidación de esta categoría y animamos a las cooperativas y almazaras inscritas a continuar apostando decididamente por el AOVE de recolección temprana como elemento diferenciador y herramienta estratégica de valorización para la totalidad del aceite producido en la comarca", ha manifestado.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina fue reconocido en 1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar, con unos 13.000 olivareros censados en 15 términos municipales, siendo la variedad picual la principal. Cuenta con 55 marcas de aceite de oliva cien por cien virgen extra amparadas por su certificación.