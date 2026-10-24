Domínguez asegura que el PP "estará siempre del lado de los jóvenes" porque "de ellos depende el futuro de España"

La dirección provincial del Partido Popular de Jaén en un encuentro con Nuevas Generaciones de la provincia de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del Partido Popular de Jaén ha mantenido este sábado un encuentro con Nuevas Generaciones de la provincia de Jaén porque "ellos tienen mucho que decir y que aportar al futuro del país", ha dicho el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez.

"Había que escucharles porque las propuestas que pueden hacernos son fundamentales para el devenir de España y teníamos que contarles nosotros a ellos porque el proyecto del Partido Popular mejorará su futuro", según ha informado el partido en una nota.

Domínguez ha considerado que NNGG son "la voz de los jóvenes, el altavoz de sus inquietudes, de sus miedos". "El PP es la respuesta a todo "y el ejemplo lo tenemos en Baeza, ciudad que se ha transformado por completo desde que Pedro Cabrera es alcalde", ha señalado.

"Pero no solo por él, el PP es un partido "que trabajamos en equipo y que sabemos gestionar gracias a todos los que trabajan detrás de este gran proyecto", ha añadido el 'popular'.

Para Domínguez, "son muchas las propuestas que, desde el Partido Popular, han compartido con los jóvenes de la provincia de Jaén. Como el compromiso del presidente Alberto Núñez Feijóo de crear un millón de viviendas en una legislatura, pues "es la principal preocupación de nuestros jóvenes".

Asimismo, una de las grandes dificultades que tienen los jóvenes cuando deciden emprender su futuro laboral como autónomos es la enorme carga burocrática que se encuentran y los impuestos desorbitados que deben afrontar como las cuotas a la Seguridad Social.

Pero precisamente en Andalucía, "nuestro presidente Juanma Moreno ha demostrado que somos el partido que pone la alfombra roja al emprendimiento y que nuestras políticas funcionan por lo que pueden confiar en que Alberto Núñez Feijóo también será el aliado del emprendimiento y de los autónomos", ha aseverado el dirigente 'popular'.

Si Alberto Núñez Feijóo cuenta con la confianza de todos los españoles y es presidente del Gobierno, "pondrá todas las medidas necesarias encima de la mesa para que los jóvenes puedan emprender", como la cuota cero al inicio y la exención del IVA si se factura menos de 85.000 euros de este impuesto al año.

"Creo que es una gran manera de ayudar a todos aquellos que quieren emprender su actividad económica, ayudarles a perseguir su sueño y lograrlo porque ellos serán los futuros generadores de empleo y riqueza en España", ha concluido.