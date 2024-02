Domínguez intenta seguir engrasando la provincia de Jaén para "tenerla a punto cara a citas congresuales y electorales"

JAÉN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha reunido este lunes a su comité permanente para abordar determinados asuntos que conciernen al día a día del partido. Así, ha señalado que el partido está inmerso en la renovación de las estructuras locales, como fue el caso de la de Santiago-Pontones este fin de semana.

El objetivo es que a partir del año que viene, que tocaría la renovación provincial, "el partido esté perfectamente engrasado". Domínguez ha señalado que la dirección provincial está haciendo un gran trabajo y "estaremos a la orden de lo que digan nuestros presidentes".

Por otro lado, junto con el vicesecretario de Régimen Interior han abordado la continuidad de la formación llevada a cabo en la comarca de Martos sobre telegenia y liderazgo y llevarla a todas las comarcas "pues creemos que es muy importante la formación para poder estar a la altura de nuestras obligaciones y, en las próximas elecciones municipales, lograr la Diputación".

En este sentido ha asegurado que el PP de Jaén no desiste de lograr airear la Diputación, "por salud democrática". Y ha asegurado que la Permanente está analizando datos sociológicos de los estudios que el partido está llevando a cabo y "hoy parece que lograríamos 14 diputados provinciales". Evidentemente ha asegurado que "los estudios son solo eso, estudios, pero nos animan a seguir luchando porque es lo que los jiennenses piden".

Al hilo, ha adelantado que el PP en la Diputación, "cumpliendo con nuestra obligación de fiscalizar al Gobierno, va a pedir toda la información relativa a las compras que se hicieron de mascarillas". Ha afirmado que "no lo hacemos con ánimo de crear sospechas ni dudas, confiamos en que todo se hiciera debidamente porque es como hay que hacer las cosas, pero estamos en la obligación de conocer toda la información a raíz de lo surgido en el partido que gobierna la Diputación a nivel nacional".

Con lo que "por supuesto que no estamos de acuerdo es con la deslealtad institucional que ha demostrado Paco Reyes dando incluso orden a sus compañeros de no asistir a la entrega de las Medallas de la Junta en Sevilla porque en su enorme desconocimiento acusa de no haber nadie de Jaén".

Ha recalcado Domínguez que la presidenta de la Federación de Alzheimer es de Jaén y porque DCoop tiene una de sus sedes en Jaén. "No ha habido en esta ocasión distinción particular pero hay dos premios colectivos que demuestran que el Gobierno andaluz tiene muy presente a Jaén pero aunque no se hubiese premiado este año a Jaén por ningún lado, por decoro institucional su obligación era asistir".