Dos cargos públicos de PSOE presentan denuncia tras recibir una carta con "amenaza" en el domicilio

Archivo - El diputado del PSOE Alberto Mayoral. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en el Congreso por Córdoba Alberto Mayoral De Lamo y su esposa, la concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Carmen González, han presentado este domingo una denuncia en la Policía tras recibir una carta "con amenaza" en el domicilio familiar.

Así lo ha manifestado Mayoral De Lamo en su cuenta en la red social X, donde señala que este domingo han presentado la denuncia "por una amenaza dirigida a los dos".

"Ha llegado por carta, a nuestro nombre, con la dirección de nuestra casa, nuestro portal y nuestro piso. La casa donde vivimos con nuestros hijos. Eso ha cruzado todas las líneas", ha señalado.

"Somos socialistas y defendemos nuestras ideas a la luz del día. Se nos puede criticar y se puede discutir con nosotros cuanto se quiera. Pero utilizar la dirección de nuestra familia para amenazarnos no es debate político: Es un intento de meternos miedo en nuestra propia casa", ha añadido.

Ha manifestado que a "quienes creen que así van a conseguir que bajemos la voz: no nos vais a asustar, no nos vais a callar, no vamos a dar un paso atrás".

"Seguiremos defendiendo nuestras convicciones y una democracia en la que nadie tenga que temer por su familia por hacer política. Con la cabeza alta. Y con toda la firmeza frente a las amenazas", según ha indicado.