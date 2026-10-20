La edil del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) Raquel Casado sustituirá a Ana López como subdelegada del Gobierno

Archivo - La concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente en Montilla, Raquel Casado. - AYUNTAMIENTO DE MONTILLA - Archivo

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento cordobés de Montilla, Raquel Casado, sustituirá a Ana López como subdelegada del Gobierno de España en la provincia después de que ésta última concurre en las listas del PSOE al Senado en las Elecciones Generales del día 29 de noviembre.

Así lo han confirmado fuentes de la administración central en la provincia, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución del cese de la subdelegada.

En este sentido, en próximos días tomará posesión del cargo quien hasta ahora también ocupa el cargo de jefa de la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, a la vez que es concejal de Infraestructura y Medio Ambiente en el Consistorio montillano.

En concreto, Raquel Casado es ambientóloga, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba (UCO); máster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y máster en Desarrollo Rural Territorial por la UCO.

Profesionalmente ha ejercido como educadora ambiental y profesora a nivel de secundaria y universitario, y en el ámbito técnico, ha trabajado en la Universidad de Córdoba y como Técnica de Medio Ambiente para el Ayuntamiento de Montilla.