Educación y Deporte duplicará número de beneficiarios y triplicará el presupuesto para becas olímpicas y paralímpicas

Publicado 20/03/2019 21:15:21 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte va a impulsar un Plan Estratégico de Apoyo al Deporte Andaluz que contempla un programa de ayudas tanto para el rendimiento olímpico y paralímpico como para equipamientos de clubes deportivos, una iniciativa que duplicará el número de deportistas beneficiados y de las becas, y triplicará el presupuesto total de las mismas. Igualmente, contempla duplicar el presupuesto de ayudas a clubes deportivos en materia de equipamientos.

Así lo ha expuesto el titular del departamento, Javier Imbroda, en el Parlamento donde ha explicado que esta iniciativa recupera el apoyo a deportistas que participan en especialidades no olímpicas, becas que no se convocaban desde 2011 y que el principal objetivo del programa es incrementar la participación del número de deportistas andaluces en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, así como mejorar las instalaciones y los equipamientos de los clubes y secciones deportivas.

El consejero ha expuesto la necesidad de reforzar la figura del deportista y del deporte andaluz en general como fuente inagotable de valores para la sociedad y ha subrayado la oportunidad de transmitir a través de ellos el principio de que "Andalucía compite para ganar" en cualquier ámbito, un espíritu de inconformismo y superación sobre las bases del esfuerzo y la preparación.

La financiación del plan contempla una importante aportación de la iniciativa privada de empresas destacadas, tales como Coca Cola, Fundación Cruzcampo, ONCE, Fundación Cajasol, etc. La gestión del programa se llevará a cabo a través de la Fundación Andalucía Olímpica, organismo adscrito a la Consejería de Educación y Deporte, y en concreto dentro del Plan Andalucía Olímpica, que cuenta con el aval del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español, y que encarna la apuesta por la cooperación público-privada.

Dotado con 300.000 euros, y una previsión de 120 beneficiarios, el sistema de becas dispondrá de varios tipos y cuantías. La publicación de la convocatoria del Plan y la apertura del plazo de presentación de propuestas por parte de las federaciones deportivas andaluzas tendrá lugar en el mes de abril, una vez constituido el Patronato y aprobadas las bases del Plan Andalucía Olímpica 2019.

En cuanto al Programa de Apoyo al deporte no olímpico y no paralímpico, estará gestionado por la Dirección General de Planificación Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Consejería de Educación y Deporte. Se efectuará una convocatoria anual, que en 2019 será en noviembre, partiendo de las bases reguladoras existentes sobre concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento en Andalucía. El presupuesto de este programa será de 180.000 euros.

El Programa de Ayuda a clubes y secciones deportivas de Andalucía para equipamientos, en la modalidad de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, estará dotado con un presupuesto de un millón de euros y prevé una cifra de más de 250 entidades beneficiarias, frente a las 186 de la convocatoria de 2018. El objetivo no es otro que mejorar los equipamientos que utilizan los deportistas de rendimiento en sus programas de entrenamiento.

La convocatoria se realiza mediante Orden de la Consejería de Educación y Deporte, a instancias de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos y la tramitación del procedimiento se lleva a cabo a través de las Delegaciones Territoriales.

Entre los criterios de valoración destaca tener un programa deportivo incluido en el Plan de Deporte en Edad Escolar, la participación en competiciones oficiales de ámbito suprautonómico en el año o temporada anterior y la participación en Campeonatos de Andalucía de Deporte Base. La publicación de la convocatoria está prevista para el próximo mes de mayo.

PSOE: "EL DEPORTE NO SOLO ES EL DE ÉLITE"

Durante el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A María Márquez ha dicho que el deporte "no solo es el deporte de élite" y que hay muchas cuestiones importantes para su grupo que el consejero no ha mencionado en su turno de palabra. Ha lamentado que haya hecho referencia a la Ley de Deporte de Andalucía y ha dicho esperar "que no la desprecie por no haber sido elaborada durante su mandato". Según ha añadido, "hasta que no veamos los presupuestos no veremos su disposición real".

Para posicionar a los 'populares', su diputado Rafael Caracuel ha asegurado que "el gobierno del cambio" va a poner al deporte en el lugar que le corresponde y que ya está trabajando para la mejora del mismo, como se demuestra con las medidas anunciadas por el consejero del ramo ante el Pleno del Parlamento. Según ha sostenido, los anteriores gobiernos socialistas "no han hecho todo lo que debían" y, como ejemplo, ha citado "el fracaso del plan de deporte en las escuelas".

La diputada de Cs, María del Mar Sánchez ha destacado el apoyo anunciado por el consejero al deporte de base, pero también al de élite. "Es de justicia reconocer a quienes llevan el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras y son referente, dentro y fuera de ella, personas que no siempre han estado bien reconocidas", ha apuntado Sánchez, quien ha subrayado que si importante es el deporte de élite también lo es el de base "porque el deporte no es patrimonio de una élite".

En nombre de Adelante Andalucía, su diputado David Moscoso ha criticado que tres décadas después de que se aprobara la Ley del Deporte, Andalucía se sitúa "a la cola" en el número de practicantes. "Poco ha cambiado la política desde entonces y poco es el presupuesto, un 0,1 por ciento, con programas poco relevantes que destacan por su continuismo", ha afirmado Moscoso, quien ha animado a Imbroda a asumir la valentía de impulsar el deporte y a que si no tiene presupuestos suficientes "exprima las competencias de su departamento".

Por parte de Vox, su portavoz adjunto Rodrigo Alonso ha defendido que el deporte debe suponer una parte esencial de la educación en toda su extensión y ha destacado que el consejero ha mencionado muchas medidas pero que echa de menos que ninguna se haya incluido en las pactadas para los cien primeros días. Ha reclamado la necesidad de revisar y actualizar instalaciones deportivas en todas sus modalidades garantizando servicios sanitarios "para evitar muertes".