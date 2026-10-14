Educación lamenta el "retraso" en incorporación de intérpretes en Jaén, ya solventado, por "dificultades" en el contrato

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha pedido "disculpas" por el "retraso" en la incorporación de intérpretes de audición para alumnado en la provincia de Jaén, que ya cuenta con este servicio "con total normalidad", y lo ha atribuido a "dificultades" en el contrato.

Así lo ha indicado este miércoles en comisión parlamentaria en respuesta al diputado de Por Andalucía Ernesto Alba, quien ha preguntado por qué 18 estudiantes comenzaron el curso escolar "sin disponer del servicio de interpretación de lengua de signos necesario para garantizar su inclusión educativa".

Además, se ha interesado por la medidas inmediatas "para compensar las barreras educativas que este alumnado haya sufrido desde el inicio de curso" y por los cambios que va a introducir la Consejería de Educación "en la planificación y contratación del servicio de interpretación para evitar que el alumnado con discapacidad auditiva vuelva a iniciar un curso escolar sin los apoyos necesarios".

"Por qué empieza el curso y son los sectores más vulnerables, en este caso 18 alumno, los que se llevan la peor parte en una falta de planificación", ha subrayado el parlamentario de Por Andalucía, quien ha cuestionado de qué sirve garantizar las plazas escolares "si no se garantizan los medios cuando empieza el curso".

Por su parte, la consejera ha explicado que a "día de hoy todos los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva de la provincia de Jaén cuentan con el servicio de intérprete de lenguaje de signos y asisten a sus clases con total normalidad".

No obstante, ha reconocido que "se produjo un retraso en la incorporación", si bien "doce de los alumnos que estaban afectados se pudieron atender el 22 de septiembre" y el resto el 29 del mismo mes. "Pido disculpas por el retraso, porque es verdad que no teníamos que haber dado lugar a ese retraso, pero no por falta de planificación", ha declarado.

En este sentido, ha apuntado que "a veces es difícil la contratación en determinadas zonas, en determinadas provincias, no en todos los sitios se presta ese servicio con normalidad, y a veces las licitaciones tardan un poquito más".

En el caso de este contrato, "tuvo dificultades": en mayo, salió la licitación, "hay una reclamación", hay "que esperar, pero en cuanto se soluciona se incorporan". "Nuestro objetivo es que no ocurra más veces", ha dicho Castillo, no sin subrayar que "la apuesta por la atención a la diversidad es un eje estratégico de la Consejería" de Educación.