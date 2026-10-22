Emerita recibe el respaldo del Gobierno para dos nuevos proyectos de exploración minera en Sevilla y Huelva

Archivo - Técnico de Emérita en la mina. - EMERITA RESOURCES - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía minera Emerita Resources ha recibido el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para dos nuevos proyectos de investigación en Sevilla (Nuevo Tintillo) y Huelva (Ontario). Estas resoluciones favorables supondrán el apoyo con más de 300.000 euros a ambos proyectos, en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030.

Según informa la compañía en nota de prensa, Emerita, que cuenta con sede en Sevilla y oficina administrativa en Toronto, ha aceptado ambas resoluciones de otorgamiento de subvención, que supondrán una inversión conjunta cercana a los 750.000 euros para estos dos nuevos proyectos de investigación minera en Andalucía, ubicados en la Faja Pirítica.

En concreto, en Huelva, el proyecto Ontario contempla aproximadamente 4.400 metros de nuevos sondeos para investigar zonas con potencial mineral en el entorno de La Romanera. La resolución del Ministerio contempla una ayuda pública por valor de 250.000 euros, sobre una inversión subvencionable de 670.800 euros.

Por su parte, en Sevilla, el proyecto Nuevo Tintillo incorpora nuevas perforaciones y el análisis avanzado de más de 4.300 metros de sondeos anteriores, para lo que hay prevista una subvención de 54.235,25 euros sobre una inversión total de 77.490 euros.

Estos dos proyectos de investigación que han recibido el respaldo del Gobierno central refuerzan la apuesta de Emerita por la exploración minera en Andalucía y fomentan el impulso de la compañía minera por la innovación tecnológica y la investigación de recursos minerales, además de su compromiso con la región.

Los resultados de las investigaciones se compartirán con el Instituto Geológico y Minero (IGME) en el marco del PNEM 2026-2030, reforzando así las relaciones de colaboración con la Administración Pública, siendo destacable el valor este tipo de actividades colaborativas y la implicación del MITECO para impulsarlas.