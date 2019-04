Empieza la Semana de la ONCE 'Capaz de ser capaces' en Andalucía con 200 actividades en 37 ciudades

ONCE

01/04/2019

Patricia del Pozo destaca un plan para que los museos sean "perfectamente accesibles" y no aborde solo barreras arquitectónicas

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conocida como Semana de la ONCE que la organización celebra en Andalucía desde este lunes al domingo bajo el lema 'Capaz de ser calces' contará con 200 actividades de concienciación sobre la situación de las personas con discapacidad en 37 ciudades, una iniciativa que pretende "sacar a la calle el alma de la ONCE".

Así lo ha manifestado la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, durante la presentación de este "proyecto mágico por lo que quiere decir y por lo que conlleva" en Sevilla, donde ha estado acompañada de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el delegado territorial en Andalucía de la ONCE, Cristóbal Martínez; la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández, y el teniente de alcalde y delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.

La consejera ha declarado que comienza "una semana cargada de ilusión" y de "superación" a todos los rincones de Andalucía, motivo por el que ha ofrecido al delegado territorial en Andalucía de la ONCE que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía a su "disposición" porque entidades como la suya "tienen que tener siempre las administraciones a su servicio".

Ha subrayado que la sociedad "pone en juego su verdadera estatura moral en el hecho de contar con todos, en el hecho de no dejar a nadie atrás, y menos a los que necesitan más ayuda", punto en el que ha realzado la labor de la ONCE por el espíritu de "superación" que logran "despertar".

En esta línea, y en alusión a las actividades de teatro y música de la Semana de la ONCE, ha afirmado que "la cultura es la base sobre la que se asienta una sociedad" porque "le aporta valor y la hace siempre más tolerante y más próspera", razón por la que "la responsabilidad de los gestores públicos es hacer efectivo el derecho de todas las personas a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto, en la cultura".

Por último, ha adelantado que su consejería esta trabajando en un proyecto para "que todos nuestros museos sean perfectamente accesibles para todos". "No me refiero únicamente a las barreras arquitectónicas, ya me entienden ustedes. Ya iremos dando pistas cuando tengamos un borrador", ha declarado.

Por otro lado, Isabel Viruet, quien ha apelado al compromiso de los ciudadanos para facilitar la labor integradora de su organización, ha expuesto que la Semana de la ONCE se concibe como el reforzamiento del vínculo con la sociedad. "Queremos que nos conozcáis, que sepáis cómo hacemos las cosas, que somos capaces de atrevernos, ser valientes, levantarnos cada mañana y luchar por una ilusión", ha afirmado.

La presidenta territorial ha manifestado que con esta semana, por un lado, sitúan al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE para "que se sienta protagonista y orgulloso de lo que hacemos y de cómo lo hacemos", y por otro, "supone una oportunidad de abrir las puertas" de la organización a todos los andaluces para "que también se sientan corresponsables de esa labor social que constituye el pilar de un modelo social que es único en el mundo".

La Semana de la ONCE, que supone la tercera edición de esta iniciativa organizada por el Consejo de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, buscará que los ciudadanos conozcan qué hace la organización para facilitar la plena integración de las personas ciegas y con discapacidad visual grave en la sociedad en todos los órdenes de la vida, desde la formación, el empleo, la accesibilidad, la tiflotecnología, a la vez que supone una aproximación a la cultura, a través de la música, el teatro y el deporte como instrumentos de integración.

Al acabar la presentación de las actividades, la consejera y el resto de personalidad de la ONCE han recorrido 'el túnel de los sentidos', ubicado en el patio de la Delegación Territorial, en el que han experimentado con los ojos vendados diferentes texturas, olores y sabores a través de un túnel sin luz por el cual los visitantes debieron descubrir su entorno a través de todos los sentidos excepto el de la vista.

A la vez que se producía esta visita, la afiliada de la ONCE María José Fernández, persona discapacitada con ceguera casi total pues solo puede distinguir los tonos de luz, ha pintado un cuadro mientras se inspiraba en la música de piano.

El programa en Sevilla arranca este lunes con un concierto a cargo de los pianistas afiliados a la ONCE, el sevillano Víctor Gómez, y el cordobés, Raúl Roldán, e incluye desde una visita guiada a la catedral de Sevilla para difundir el uso del bastón de personas sordociegas o al campo del Sevilla FC para que puedan tocar los trofeos a acciones de deporte inclusivo, paseos en tandem por los carriles bici de la ciudad o exposiciones de cupones o manualidades.

En concreto, en la provincia de Sevilla habrá 31 actos en la capital, Alcalá de Guadaíra, Coria, Dos Hermanas, Écija, Lora del Río, Osuna y Utrera.