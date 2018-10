Empresarios andaluces restan importancia al dato del turismo en agosto, ya que "lo del año pasado es difícil de superar"

Publicado 05/09/2018 17:11:51 CET

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado el dato del turismo en agosto y le ha quitado importancia a la bajada experimentada, ya que aunque hay datos como que la ocupación hotelera ha terminado dos o tres puntos por debajo del dato de 2017, "lo del año pasado fue algo espectacular y muy difícil de superar".

Así se ha manifestado el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez, quien ha considerado que "no se ha llegado a los números del año pasado", pero "en general ha ido bien". "No pasa nada, yo creo que la cifra de viajeros si se ha superado", ha replicado el representante de los empresarios, que ha añadido que "no se ha hecho todavía un balance a fondo", pero con los compañeros y representantes de la hostelería y el transporte con los que ha hablado hay sensaciones positivas "muy parecidas".

En este sentido, ha analizado que "el turismo ha estado distribuido por toda la geografía de Andalucía", de forma que "han funcionado las ciudades y por supuesto el turismo sol y playa", algo que ha considerado como "estupendo".

Preguntado por el efecto que tiene el cambio climático en la creación de destinos de sol y playa en otros países, Sánchez ha explicado que "no cabe duda de que eso no mejora la situación", pero que no es el único factor. "El clima ha tenido alguna incidencia, pero no creo que sea tan significativa para que la bajada se haya producido solo por eso", ha asegurado el representante de CEA, que ha aludido a otros motivos como que "a la gente le gusta cambiar de sitios para cambiar el ambiente y la rutina".

Asimismo, ha apuntado que el descenso de los británicos, alemanes y otros extranjeros se debe a la competencia de Túnez, Turquía y "todos estos países" que por los atentados terroristas que sufrieron "dieron un bajón tremendo" en la oferta turística. "Este año han venido con unos precios tremendamente competitivos a los que no se puede hacer frente y eso si que nos ha quitado a muchísimos viajeros hacia Andalucía", ha añadido.

Por último, Sánchez ha previsto que la cifra de turistas de septiembre "vaya en la misma línea de agosto teniendo en cuenta los datos del año pasado".