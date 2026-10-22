Los empresarios de Cesur se reúnen con Teresa Ribera tras su visita al Centro Común de Investigación en Sevilla

Imagen del encuentro de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, con empresarios de Cesur. - CESUR

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado un desayuno de trabajo con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, para analizar los retos de la competitividad europea, la transición energética y el papel del tejido empresarial en el actual contexto geopolítico e industrial. Así ha ocurrido en una jornada en la que la vicepresidenta ha visitado el Centro Común de Investigación en Sevilla.

Por su parte, el encuentro ha congregado a más de una treintena de empresarios y directivos asociados a Cesur y ha sido presidido, junto a la vicepresidenta ejecutiva, por el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja y Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur.

Durante la reunión, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha abordado los principales retos que afronta la Unión Europea en materia de competitividad, destacando la necesidad de avanzar en la descarbonización de la industria para garantizar precios de la energía más competitivos, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y reforzar la resiliencia de las empresas europeas ante escenarios de incertidumbre internacional.

Ribera ha analizado el impacto de las actuales tensiones geopolíticas y el papel de Europa en un contexto marcado por la competencia industrial global y las relaciones con potencias como Estados Unidos y China. "Es necesario impulsar una hoja de ruta europea que combine sostenibilidad, prosperidad económica y competitividad para fortalecer el tejido productivo comunitario", ha asegurado.

En esta línea, ha puesto el foco en la importancia de escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas, especialmente ante un escenario económico y geopolítico cada vez más complejo. Asimismo, ha considerado "muy positivo" el encuentro con Cesur por permitir un diálogo directo con el tejido empresarial del sur de España y conocer sus principales desafíos.

El encuentro ha continuado con un coloquio en el que los empresarios asociados de Cesur han planteado diversas cuestiones relacionadas con las necesidades específicas del sur de España, destacando la importancia de contar con un adecuado acompañamiento en el acceso a las políticas, programas e instrumentos europeos que contribuyan al desarrollo empresarial de estos territorios.

Además, se ha puesto de relieve la importancia de atraer y fidelizar el talento, reforzar el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, impulsar inversiones en infraestructuras hídricas y promover un marco regulatorio que favorezca la actividad empresarial y la competitividad.

En este sentido, Teresa Ribera ha expuesto las distintas medidas e iniciativas que está impulsando la Comisión Europea: "Europa debe permanecer más unida que nunca e impulsar una estrategia común de inversión. Es fundamental apoyarnos en nuestros casos de éxito, potenciar nuestras fortalezas y seguir consolidando un modelo basado en la competitividad, la innovación y los valores que definen el proyecto europeo", ha subrayado.

Además, vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, ha agradecido a la vicepresidenta ejecutiva y a su equipo su disposición para mantener este encuentro, que ha permitido trasladar de primera mano las inquietudes y necesidades del tejido empresarial del sur de España y avanzar conjuntamente en soluciones que refuercen su capacidad de crecimiento.

A este encuentro de trabajo han asistido Alina Nedea de la Comisión Europea; Iolanda Marmol de la Comisión Europea; Bernard Magenhann de Joint Research Centre; Carlos Torrecilla de Joint Research Centre; Javier Toribio de Andersen; Gloria Lozano de Grupo Eulen; Antonio Pérez Ostos de Bidafarma; José María Piñar de Elmya; Francisco Martínez de Cajamar; Yolanda Martínez de Grupo Iturri; David Martín de Bureau Veritas; Andrés Gutiérrez de Ravé de SP Group; José Andrés López de Fez de Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía; Rocío Cataneo de Grupo Medina; Manuel Barrera de Edison Next Spain; Alberto García de EY; Guillermo Sánchez de Grupo Azvi; Antonio Fernández de Iberdrola Andalucía; Fernando Casas de KPMG; Antonio Muñoz de Kutxabank; Eduardo Escobar de Michael Page; Marta Gallego García de Migasa; Luis Manuel Halcón de Petplan Ibérica SL; Felipe González de PwC; Daniel del Castillo de Navantia; Carlota García-Jarana de Cesur y Rosa Martínez Mena de Cesur.

Del mismo modo, la vicepresidenta ejecutiva ha acudido este jueves al Centro Común de Investigación donde ha conocido el trabajo científico que se desarrolla sobre clima, energía, industria limpia y resiliencia, al tiempo que ha visitado las obras de su futura sede, un edificio de balance energético positivo inspirado en la Nueva Bauhaus Europea.