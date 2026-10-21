Empresarios de Sierra Nevada, preocupados por la dificultad en el acceso al alojamiento para los trabajadores

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada - CETURSA-SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha transmitido su preocupación por la dificultad en el acceso al alojamiento con las que se encuentran cada temporada alta los trabajadores de los negocios implantados en la que es una de las zonas que congrega mayor afluencia turística de la provincia de Granada.

Mientras la apertura de la estación de esquí y montaña se prevé para finales de noviembre, algo menos de 40 días, los negocios de Sierra Nevada trabajan con ilusión para tenerlo todo listo de cara a la temporada alta, si bien un año más, el problema de la vivienda de los trabajadores sigue candente e incluso crece.

Así lo pone de manifiesto a Europa Press el presidente de los empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, que insiste en que faltan lugares donde poder dar alojamiento a los trabajadores de la estación: "Nos quedamos sin lugar. El apartamento turístico ha comido tanto terreno que nos encontramos que no tenemos espacio para alojar a nuestros trabajadores", señala.

Y abunda sobre este tema al comparar lo que pasa en Sierra Nevada con la situación de islas como Ibiza, lugares de máxima afluencia turística en los que los trabajadores tienen muchas dificultades "para acceder a una vivienda a un precio correcto, digna para ellos, para que les compense estar aquí. Entonces, esa falta de alojamiento está dificultando generar empleo en Sierra Nevada y eso nos preocupa muchísimo", expone.

En este sentido, Vázquez, que recuerda que siempre ha apostado "porque Sierra Nevada esté abierta todo el año", considera una "oportunidad perdida" el hecho de que cierre una zona donde habitualmente aparcaban autocaravanas para trasladarlo a un parking limitado.

"Es entendible que ante la falta de aparcamiento se haya reubicado el parking", señala, si bien añade que era "una posibilidad de crear un parking de autocaravanas regulado, con un precio digno para poder darle los servicios básicos necesarios". Y ha concluido sobre este asunto de la vivienda para los trabajadores señalando que "ya nos limitamos exclusivamente a que los trabajadores o viven en Granada y suben desde Granada, o el que haya podido mantener su piso aquí de larga duración".

PREPARATIVOS DE TEMPORADA

De otra parte, el presidente de los empresarios de Sierra Nevada explica que de cara a la temporada alta los negocios de la estación se preparan ya no solo con la búsqueda y contratación de trabajadores, sino también con la comercialización derivada de las llamadas de los primeros clientes y las reservas.

Vázquez valora el arreglo que se ejecuta en la carretera de acceso a la estación en el kilómetro 31, toda vez que están a punto de acabar las obras, así como la preparación de los viales R1 y R2, cuyos trabajos se pararán con motivo del comienzo de la temporada y se retomarán cuando acabe.

También ha destacado la inversión millonaria por parte del Ayuntamiento de Monachil en la urbanización de Pradollano que repercutirá en mejora de asfaltado, señales viales, aceras o paradas de autobuses. Y ha mostrado su satisfacción por las nuevas incorporaciones de cañones para la nieve por parte de Cetursa.

APERTURA DE LA ESTACIÓN PREVISTA A FINALES DE NOVIEMBRE

Por otro lado desde Cetursa señalan que, como es tradición histórica, la apertura de la temporada de la estación de esquí se prevé para el último fin de semana del mes de noviembre siempre y cu ando las condiciones de nieve lo permitan. De hecho, la tienda on line de la estación permite la compra de los forfaits desde el 28 de noviembre.

Las primeras precipitaciones en forma de nieve que han cuajado este pasado fin de semana en las cumbres han sido, según señalan desde Cetursa, un "aliciente emocional" para quienes ya desean practicar deportes de invierno, tal y como lo demuestran las 1,2 millones de visualizaciones que ha tenido el vídeo que la estación publicó en sus redes con las primeras caídas de nieve.

Desde la empresa que gestiona y explota la estación de esquí y montaña informan de que de cara al comienzo de temporada, entre otras actuaciones en remontes, los telesillas Stadium, Laguna y Montebajo están siendo sometidos a revisión extraordinaria (preceptiva a los 25 años). En el telesilla Stadium se va a renovar la alfombra de embarque, mientras que la estación interior del telesilla Monachil ha sido reformada.

En nieve producida, la estación ultima la reparación de la balsa Borreguiles con nuevos sistemas de impermeabilización que eviten la pérdida de agua destinada a producir nieve, en una actuación similar a la que se ejecutó el verano pasado en la balsa Zahareña. Además, el departamento de Nieve ha adquirido esta temporada dos nuevos contenedores de fabricación de nieve que irán instalados en Borreguiles y en un punto de la mitad inferior de la pista de El Río; y el departamento de pistas dispone esta temporada de una nueva máquina pisapista y cuatro motos de nieve.

REORGANIZACIÓN EN LOS APARCAMIENTOS

Para mejora la movilidad en la urbanización, Cetursa tiene prevista una reorganización y reforma de dos de sus aparcamientos en superficie en Pradollano. Así, el parking de Las Sabinas, bajo el CAR, dejará de estar destinado a autocaravanas para ser usado por turismos en rotación y abonados (propietarios y trabajadores), mientras que el de Peñones, en la parte alta, con un nuevo vial de acceso, dispondrá de una zona para caravanas en rotación.

Además, el aparcamiento de autobuses de la entrada de Pradollano, donde ya están operativos los nuevos aseos públicos, ha sido reasfaltado parcialmente y ha visto mejorada su señalización. Por lo demás, todos los aseos del aparcamiento subterráneo de la plaza de Andalucía están siendo reformados de cara a la nueva campaña invernal.

Por último, en la plaza de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, se ultima la renovación integral de las luminarias de la plaza y los aseos situados juntos al centro de atención al usuario.