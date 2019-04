Empresas de formación urgen a la Junta a convocar cursos para no seguir el "mismo camino" de "perder dinero" para empleo

Publicado 05/04/2019 12:03:50 CET

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) ha insistido este viernes en realizar un llamamiento a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para que autorice a sus delegados territoriales en las provincias andaluzas a firmar la convocatoria de cursos de formación profesional para el empleo destinado a trabajadores ocupados anunciados el año pasado, porque, de lo contrario, se puede "perder el dinero" previsto para esa iniciativa.

Así lo ha trasladado a Europa Press el presidente de Cecap-A, Antonio Naranjo, quien ha advertido de que "vamos en el mismo camino" de que se repita lo denunciado este jueves por la consejera de Empleo, Rocío Blanco, en el pleno del Parlamento, donde criticó que el anterior Gobierno socialista dejó sin desarrollar en el pasado año 2018 políticas por valor de 710,62 millones de euros de las partidas presupuestarias de políticas activas de empleo, que ascendían a 1.200,87 millones de euros y de los que sólo se ejecutaron "490,25 millones, el 40,8% de la cuantía".

El citado representante de las empresas de formación andaluzas se ha referido, en concreto, a la convocatoria de cursos de formación profesional para el empleo destinada a trabajadores ocupados cuyo trámite lleva "terminado desde diciembre de 2018", de forma que la convocatoria sólo está "pendiente de que la firmen los delegados" territoriales, "y eso no pasa hasta que la Consejería lo autorice", según avisa.

En esa línea, se ha mostrado "muy preocupado" porque "no se firma" dicha convocatoria y "nos tememos que el dinero" consignado para esos cursos "se va a perder" si no se da ese paso. En concreto, ha detallado que para estos cursos estaba prevista una inversión de unos 20 millones de euros.

Desde Cecap-A han mantenido ya contactos con la consejería que dirige Rocío Blanco, pero, según lamenta Antonio Naranjo, en dicho departamento "no ha sido capaces de dar una respuesta sobre si van a firmar o no" esa convocatoria. Al respecto, ha subrayado que los trabajadores ocupados en Andalucía no reciben formación mediante cursos de este tipo "desde 2011".

Según ha explicado el presidente de Cecap-A, la referida convocatoria de cursos de formación para el empleo salió publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en abril de 2018, y la propuesta provisional salió en diciembre de 2018, si bien no fue firmada por los delegados territoriales de entonces, dado que el Gobierno andaluz había quedado en funciones tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Antonio Naranjo ha alertado además de que la documentación que se presentó en diciembre por parte de las empresas de formación para impartir estos cursos "va a caducar y va a tener que entregarse de nuevo" si continúa esta parálisis.

REUNIONES

Ante esta situación, desde Cecap-A han pedido cita con el secretario general de Ordenación de la Formación, que es "quien va a definir los nuevos procedimientos y convocatorias de formación profesional", y están esperando que les dé fecha para ese encuentro en el que la confederación de empresas de formación quiere conocer qué plazos maneja la Consejería en relación a esta cuestión.

Por otro lado, ha alertado de que también "vamos camino de que no haya formación para desempleados hasta 2021", ya que de ese tipo de cursos no hay preparada ninguna convocatoria, y "la negociación de una nueva" requiere de un plazo de "aproximadamente tres o cuatro meses", a los que habría que sumar "otros tres o cuatro meses" para los "trámites legales ordinarios", como el paso de la convocatoria por instancias como la Intervención General y los servicios jurídicos de la Junta.

A ello habría que añadir "unos nueve meses como mínimo" para completar los trámites necesarios para "resolver una convocatoria", por todo lo cual, en el caso de comenzar a negociarse ya una convocatoria de cursos para desempleados ahora, "nos iríamos a 2021" para ponerlos en práctica.

La Cecap-A también ha pedido citas a los grupos con representación parlamentaria en Andalucía "para explicarles la situación que tenemos con la formación para desempleados y ocupados", según ha explicado el presidente de la confederación, quien ha detallado que ya han tenido reuniones con algunos de ellos, y esperan tenerlas con los demás en los próximos días.

Hasta el momento, los grupos son "receptivos y quieren saber qué ha pasado" con la formación para el empleo, según ha explicado el presidente de Cecap-A, quien ha concluido señalando que la confederación de empresas de formación lo que quiere es "seguir andando" con esta cuestión y que "no paremos la rueda" de los cursos.