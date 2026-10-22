Endesa presenta a Ugíjar (Granada) un plan de refuerzo de sus redes en el que invertirá más de medio millón de euros

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa se han reunido con el alcalde de Ugíjar (Granada), Federico López Maldonado, para presentarle el plan de refuerzo de redes. - ENDESA

UGÍJAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa, en Granada, se han reunido con el alcalde de Ugíjar, Federico López Maldonado, para presentarle el conjunto de actuaciones previstas por la compañía en el municipio con el objetivo de seguir reforzando la red eléctrica y adaptarla a las necesidades actuales y futuras de la localidad.

El plan, dotado con una inversión de 505.000 euros, contempla actuaciones orientadas a reforzar la fiabilidad de la red, modernizar las infraestructuras eléctricas existentes y avanzar en la digitalización de las instalaciones que dan servicio tanto a Ugíjar como a su entorno.

La principal partida de inversión se destinará a actuaciones sobre la red de media tensión de Ugíjar, con un presupuesto de 330.000 euros.

Los trabajos contemplan la renovación de la red subterránea de la localidad, actuaciones de mejora en la línea aérea de media tensión que lleva el servicio hasta Ugíjar, así como la dotación de una segunda alimentación eléctrica a varios de sus centros de transformación (Fuente Arca, Garnicas y Paseo Virgen Martirio).

Esta actuación permitirá que la instalación pueda recibir suministro desde más de una vía, de modo que, ante una incidencia o durante trabajos de mantenimiento, el servicio pueda mantenerse a través de rutas alternativas, reforzando así la continuidad del suministro.

Otra de las actuaciones previstas será la renovación tecnológica de tres centros de transformación ubicados en Cerro Ugíjar, Fuente Arca y El Sur. Estos trabajos permitirán modernizar unas instalaciones clave para la distribución de energía en el municipio y mejorar su capacidad operativa.

La digitalización de la red constituye otro de los pilares del plan inversor. Para ello, Endesa incorporará nuevos sistemas de telecontrol y automatización en distintas instalaciones eléctricas del municipio.

Estas herramientas permitirán supervisar la red en tiempo real, agilizar la localización de incidencias y actuar de forma remota sobre determinadas instalaciones, reduciendo los tiempos de reposición del suministro y mejorando la gestión de la red.

Asimismo, el plan contempla actuaciones en la red de baja tensión de Ugíjar y Cherín destinadas a adecuar las infraestructuras existentes y optimizar su funcionamiento. Estas mejoras contribuirán a reforzar la calidad del suministro que reciben los clientes de ambas poblaciones.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Granada, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.