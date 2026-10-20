Se enfrenta a 15 años de cárcel tras ser juzgado en Jaén acusado de agredir sexualmente a un menor

El acusado de agredir sexualmente a un menor de 13 años durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén ha solicitado una pena de 15 años de prisión para un hombre de 46 años, acusado de un delito de agresión sexual a un menor de 13 años. Los hechos, según se ha puesto de manifiesto en el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Jaén, ocurrieron en el domicilio que el procesado compartía con el abuelo de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 20 al 21 de julio de 2024. El menor se encontraba pasando la noche en la vivienda de su abuelo. El acusado residía en el mismo inmueble y, como ha declarado en el juicio, conocía al menor desde que nació, aunque ha apuntado que desconocía su edad.

El Ministerio Fiscal mantiene que, sobre las 3,00 horas del 21 de julio, el procesado aprovechó que el abuelo del menor había salido a pasear al perro para quedarse a solas con la víctima. Aprovechando que estaban solos, el acusado habría sometido al menor a prácticas de índole sexual.

El menor logró salir a la calle con la excusa de que tenía que acudir al aseo y pidió auxilio de inmediato entre llantos a los viandantes, manifestando que había sido violado, momento en el que se personó una patrulla de la Policía Local.

La declaración del menor se ha reproducido en el juicio mediante prueba preconstuida. Tras lo ocurrido, el menor declaró en sede judicial que el acusado iba "bastante borracho" y que le conocía desde hacía años por ser "amigo de la familia".

Por su parte, el acusado ha negado lo ocurrido ante el tribunal. Ha afirmado que esa noche "había bebido mucho" y que se quedó dormido nada más meterse en la cama. Ha añadido que solo se acuerda de que fue la policía la que entró en su habitación y le despertó para seguidamente detenerlo.

"Yo no le hice nada de eso. A mí esas cosas no me gustan", ha afirmado el acusado, que tampoco ha sabido dar una explicación del motivo por el que se encontraron restos biológicos del menor en su boca y en una mano, igual que en el cuerpo de la víctima había restos compatibles con el perfil genético del acusado.

Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a un menor --de menos de 16 años-- con la concurrencia de prevalimiento. Por ello, además de la pena de 15 años de cárcel, solicita la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y una medida de libertad vigilada por un periodo de diez años.

Asimismo, la acusación pública reclama la prohibición de aproximarse al menor a una distancia inferior a 500 metros, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante diez años por encima de la pena privativa de libertad. También interesa una inhabilitación especial de diez años para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice al menor con la cantidad de 20.000 euros por los daños morales ocasionados, más los intereses legales correspondientes.

Desde la defensa se ha abogado por la libre absolución del acusado atendiendo a las diferentes versiones de lo ocurrido dadas por la víctima y a que puede haber otras opciones que expliquen los restos biológicos hallados y analizados por Instituto Nacional de Toxicología y Medicina Forense.

Subsidiariamente, en caso de que sea condenado, la defensa pide que se le imponga la pena mínima para delito de agresión sexual a menor de 16 años, que va de dos a seis años de cárcel.