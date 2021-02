El escritor de Granada Rafael Ruiz Pleguezuelos gana el Premio Tiflos de Novela 2020 con 'La piel del lagarto'

El Granadino Rafael Ruiz Pleguezuelos Gana El Premio Tiflos De Novela 2020 - ONCE

GRANADA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Tiflos de Literatura, convocados por la ONCE, ha reconocido en la modalidad de novela a Rafael Ruiz Pleguezuelos, de Granada, por su trabajo titulado 'La piel del lagarto'.

Según ha informado la ONCE en una nota, el escritor Luis Mateo Díez ha indicado, en nombre del jurado, que lo que más se ha valorado de este trabajo es "lo bien escrita que está y lo bien que cuenta una historia compleja, con muchos atractivos y que incluye a la vez una reflexión en torno a la profesión del protagonista, que es un pintor retirado. Tiene mucha capacidad de ambientación y de recursos narrativos y se intuye que el autor tiene un gran conocimiento de pintura".

Para el escritor y dramaturgo granadino este premio es "una inyección de energía" en tiempos del covid, "una emoción", en vísperas del 28-F, y "un cariño especial", según sus propias palabras, porque es la primera vez que recibe un gran premio en novela a lo largo de su ya dilatada trayectoria.

"Es un camino que yo quería abrir. Había trabajado el teatro, el ensayo y la columna, pero la novela no. Y ahora añade un futuro, una ventana y un público y me abre nuevas posibilidades como escritor con nuevos lectores, así que estoy enormemente agradecido a la ONCE y al jurado, además en vísperas del 28-F, y aunque parezca una tontería, esas cosas son emotivas".

'La piel del lagarto' cuenta la historia de un pintor al final de su vida, apartado de todo en un cortijo, encerrado en su pintura y desengañado ya por la sociedad, y de cómo su vida se vuelve a conectar a raíz de una subasta en Londres de un cuadro de juventud suyo que él no recuerda haber pintado.

Esa situación le llevará a investigar de dónde ha salido esa obra y el protagonista dará pasos atrás hasta volver a su juventud. "Es una biografía que retrocede en la búsqueda de sus orígenes, una especie de retorno a los inicios de un pintor consagrado y un camino de vida hacia atrás", resume su autor. La parte de la trama literaria que no se desarrolla en Londres lo hace en Gor, cerca de Guadix.

Ruiz Pleguezuelos es doctor en Filología Inglesa y licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada. De la Universidad de Granada, académico de la Academia de las Artes Escénicas de España y columnista en publicaciones como 'Jot Down', 'The Citizen', 'Leal' o 'Qué leer'.

En 2019 publicó la obra teatral 'Saturno en agosto', en Ediciones Invasoras. En 2016 publicó en la editorial Tempestas su novela 'La botella de Bukowski'. En 2017 se editó la obra dramática galardonada 'Trenes que pasan', en edición bilingüe español-portugués.

En la modalidad de poesía, el premio ha sido para Fadir Delgado Acosta, de Barranquilla (Colombia), por su trabajo titulado 'La temperatura exacta del miedo', seleccionado por unanimidad del jurado. En palabras de Ángel Luis Prieto de Paula, se trata de una obra "distinta, de una intensidad extraordinaria, que produce un deslumbramiento también extraordinario y no es una obra agradable, de temática dulce, suave, sino que te golpea y que te llega a producir un 'angor pectoris' (angina de pecho) literalmente. Tiene una impresionante fuerza expresiva".

En cuento, la ganadora ha sido Juana Cortés Amunárriz, de Hondarribia (Guipuzkoa), por su trabajo titulado 'Los restos, las cenizas', por mayoría del jurado. Destaca Care Santos, miembro del jurado, que es un trabajo que ha ganado entre obras de una calidad "notable". "Es un libro que habla de soledad, de relaciones humanas, desamparo, abandono... de vida, al fin y al cabo. Y lo hace con mucha agilidad, con mucha garra, se lee de un sorbo y va dirigido a un público muy generalista, por lo que muchas personas disfrutarán de él".