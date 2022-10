El escritor Salvador Navarro presenta su nueva novela 'Toda tu vida en mí', su segundo libro en formato digital

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Salvador Navarro vuelve con su nueva novela 'Toda tu vida en mí', compaginando sus publicaciones con Algaida y su aventura digital, lanzándola de nuevo en este formato. Tras el éxito obtenido en su anterior trabajo, 'Y si aparece', con 60.000 lectores muy fieles a través de sus redes sociales, apuesta ahora por una comedia dramática.

Se trata de la novela más social del escritor, que narra las repercusiones de un accidente de moto de un joven inmigrante, en forma de cataclismo en la vida de dos mujeres separadas por una generación. Maru, en la cincuentena y con un matrimonio que se tambalea, trata de recuperar a la vida a Beatriz, octogenaria, del duelo por su nieto.

A medida que avanza la historia se plantea la posibilidad de que el accidente hubiese sido intencionado. 'Toda tu vida en mí' es la historia de dos mujeres que se ven, la una a la otra, al otro lado del espejo, sin saber qué parte de verdad y cuánta de mentira las ha unido, en esa lucha particular por honrar a un chaval muerto.

Según explica el autor en una nota de prensa, "el núcleo de mi novela viene de la observación de amigas de mi edad, en la cincuentena, que comienzan a ver a sus hijos independizarse, al marido en horas bajas por la situación laboral y su propia vida vacía por no haberse puesto nunca ellas en el centro".

La novela está llena de elementos de actualidad, la situación de abuso con los riders, el rechazo al inmigrante, la indefensión de los ancianos con los desahucios (los asustaviejas), el estigma de la violencia machista y la visibilidad de la homosexualidad.

Además, cabe destacar que "Sevilla es el escenario principal de esta novela, siguiendo en mi línea de colocar a mi ciudad como elemento central de mi literatura", asegura Navarro, quien se siente muy halagado por las críticas recibidas por escritores de la talla de Susana Martín Gijón y Mikel Santiago.

SOBRE EL AUTOR

Salvador Navarro (Sevilla, 1967) es ingeniero industrial de Renault. En 2002 publicó su primera novela, 'Eres lo único que tengo niña', a la que han seguido 'Rosa.0', 'Andrea no está loca', 'No te supe perder', 'Huyendo de mí', el 'Hombre que ya no soy y su estreno en formato digital 'Y si aparece'.

Desarrolla una literatura urbana y contemporánea de lenguaje directo, libre de todo barroquismo y repleta de diálogos. Su mirada se centra en personajes consistentes, de grandes cambios interiores, adentrados en conflictos atemporales y asociados a temas como la amistad, el sexo, los celos, la ambición o relaciones de familia. Sus novelas están estructuradas con la precisión del ingeniero que lleva dentro y con un objetivo claro: el disfrute del lector.