Espadas abre "nueva etapa" en el PSOE-A señalando la sequía y la sanidad como "grandes agujeros negros" de Moreno

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha ofrecido este lunes la primera rueda de prensa de la "nueva etapa" que inicia el partido tras la "reestructuración importante" que ha acometido en la Comisión Ejecutiva Regional señalando la lucha contra los efectos de la sequía, y la situación de la sanidad pública andaluza, como "grandes agujeros negros" en la gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Acompañado por el nuevo secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma, y por la secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García, Juan Espadas ha comenzado criticando que Moreno "quiere escurrir el bulto de su gestión" y "eludir permanentemente hablar de sus responsabilidades en los problemas que verdaderamente acucian en este momento a los andaluces", entre los que ha citado el de la sequía, el del "desastre" de gestión de la sanidad pública y el del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

Al respecto, ha subrayado que desde el PSOE-A llevan "muchos plenos del Parlamento y muchas ruedas de prensa denunciando que nos estamos cargando una de las joyas de la corona del Estado del bienestar de Andalucía, de la que dependen la salud y la vida de los andaluces".

Al respecto, Espadas ha concretado que será el próximo jueves cuando se celebre la primera reunión de los expertos y "profesionales de primer nivel" de su "Gobierno Alternativo" relativos al área de Salud para "plantear alternativas", desde la premisa de que "otra política para Andalucía es posible, y conformarse con la que hace Moreno es una pérdida de tiempo".

En ese sentido, el líder socialista ha abogado por "convencer a los andaluces de que, más allá del marketing, de la publicidad, de las buenas palabras, lo que hay detrás" del Gobierno de Moreno es "una gestión manifiestamente mejorable, que sin duda está deteriorando los servicios públicos", así como "claramente una desidia y una falta de interés por ejecutar inversiones, presupuestos", y por generar empleo en relación a esas políticas.

Sobre la sanidad, el dirigente socialista ha mantenido que Moreno "ni cree en la sanidad pública ni parece estar dispuesto a invertir en ella lo que necesita el sistema para empezar a mejorar", y "el colmo es que anuncie hace unos días que no va a renovar a los 7.000 sanitarios" eventuales que finalizan contrato este mes de enero "ni siquiera seis meses", sino únicamente hasta finales de mayo, y al respecto ha remarcado que el presidente de la Junta se comprometía en el año 2019 en el Parlamento a que "nunca más se renovarían los contratos del personal sanitario en Andalucía menos de seis meses".

Espadas ha resaltado que Moreno tiene "presupuesto para sanidad", pero, "o lo ejecuta de manera insuficiente, o peor aún, en vez de invertir en el sistema, lo transfiere a la sanidad privada diciendo que no hay profesionales" en la pública, y al respecto el líder del PSOE-A ha considerado que "lo normal" es que aquellos de los 7.000 sanitarios a los que "se les ofrezca un contrato con mayor estabilidad laboral o mejor retribución se vayan, desgraciadamente, a ese sistema" privado.

Espadas ha denunciado que, en 2022, "Andalucía perdió 507 médicos y 2.000 enfermeros como consecuencia de los contratos" que les hace el Gobierno de Moreno, que "ha cambiado esto a peor", y frente a ello se ha comprometido a que el PSOE-A se va a dedicar a "rescatar a los andaluces, a través de sus foros de expertos y de propuestas", el sistema sanitario público andaluz.

SEQUÍA

Por otro lado, en relación a la sequía, Espadas ha aludido al cuarto decreto que aprueba este lunes el Consejo de Gobierno del PP-A en esta materia, y al respecto ha lamentado que los anteriores han servido "más bien para movilizar titulares de prensa, porque realmente movilizar soluciones no resuelven ninguna".

En esa línea, ha criticado que la Junta declaró ya en el año 2020 "obras de emergencia que siguen sin terminarse", y a Moreno "ya no le quedan denominaciones prácticamente para concluir que el problema no es ni el presupuesto" --porque "dinero tiene" la Junta--, "ni la forma de denominarlo", sino que "la dificultad está en que lo que tenemos en el cajón es prácticamente casi un 60% de los presupuestos de agua aún sin ejecutar", el equivalente a "1.200 millones de euros", según ha alertado.

Juan Espadas ha subrayado que "ya hay cinco millones de andaluces que tienen dificultades de suministro de agua para consumo humano", y al respecto ha criticado la "incapacidad" del presidente de la Junta para "haber planificado y aprovechado" los cinco años que lleva ya gobernando en Andalucía "para que no llegásemos a las situaciones de dificultad de suministro" que se viven actualmente.

"Ha faltado previsión, capacidad de ejecución de obras y, de manera clara, poner todo de su parte para ejercer las competencias que tiene", ha denunciado el líder del PSOE-A en relación a la gestión del presidente de la Junta, de quien ha criticado que "lleva demasiado tiempo dedicado a confrontar con el Gobierno de España y muy poco a dar respuesta a sus propias competencias en las cuencas hidrográficas" andaluzas de las que tiene "plenas competencias".

Espadas ha remarcado que "las situaciones más graves las vivimos en el norte de Córdoba, en la zona de Los Pedroches", donde "80.000 vecinos llevan casi diez meses con problemas de suministro de agua", y ha criticado que, al respecto, "lo único que aporta el Gobierno andaluz a todo esto es la firma de un convenio hace unas semanas de la que lo importante es saber cuándo se van a ejecutar las obras de potabilización que permitan volver a recuperar el suministro de agua".

Espadas también ha criticado que Moreno va a acudir esta semana a Bruselas, siguiendo "una huida hacia adelante para buscar aún más presupuesto en la Unión Europea diciendo que, efectivamente y como es real, tenemos un problema muy grave de sequía y que probablemente con más dinero él podría resolverlo", y al respecto ha advertido de que el presidente de la Junta "tiene un problema de credibilidad" en la capital comunitaria, porque allí lo ven "y se acuerdan de Doñana", de que "hace unos meses quería convencer en Bruselas de que era posible ampliar los regadíos en Doñana" y que "eso no tenía ninguna incidencia en la escasez de recursos hídricos en ese ecosistema".

Además, Espadas ha señalado que en Bruselas cuando ven a Moreno ven a quien que "cuando pide dinero no es capaz de justificar por qué no ejecuta los fondos europeos que le transfiere" la UE, así como a "un presidente de un gobierno regional que recauda un canon para saneamiento, abastecimiento, depuración" que "no sólo no ejecuta", sino que "además parece que atribuye la responsabilidad de las inversiones mayoritariamente a otra administración, cuando realmente él recauda el canon en el 100% del territorio" andaluz, y "no sólo en las cuencas de su competencia".

Además, Espadas ha censurado que, por un lado, Moreno "pone el acento en la necesidad de acelerar las obras del Estado" frente a la sequía a la vez que el PP "vota que no" en el Congreso de los Diputados a un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que incluye "un paquete de obras de emergencia" en relación a esta cuestión.

Espadas ha considerado que "es evidente" que Juanma Moreno "tiene claramente una responsabilidad en la gestión de la sequía y en las dificultades que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos meses", y ha augurado que "no se va a escapar fácil de ahí", tras lo que ha subrayado que "en cinco años" como presidente "ha demostrado ser un pésimo gestor de competencias en materia de recursos hídricos", además de alguien que "prefiere echar responsabilidades a otro permanentemente que asumir las propias", y "así no vamos a ninguna parte", ha sentenciado.