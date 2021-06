Espadas acusa al PP de "abusar de las instituciones" con iniciativas sobre indultos que solo "corresponden" al Gobierno

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de las primarias del PSOE-A para optar a la Presidencia de la Junta Juan Espadas ha criticado este jueves las iniciativas que el PP ha elevado a instituciones como el Parlamento andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla para "decirle al Consejo de ministros lo que debe hacer" en relación a los posibles indultos a los presos del proceso soberanista catalán, cuando se trata de una decisión que "corresponde" al Gobierno exclusivamente.

Así lo ha trasladado el también alcalde de Sevilla en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha acusado así al PP de "abusar de las instituciones" con ese tipo de iniciativas, al hilo, por ejemplo, de dos proposiciones no de ley (PNL) que el PP-A y Ciudadanos (Cs) defenderán este jueves en el Pleno del Parlamento contrarias a dichos posibles indultos.

Espadas ha indicado que en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla los concejales también tendrán que pronunciarse sobre esta cuestión de los indultos al hilo de una iniciativa que entiende que el PP está impulsando por toda España, y ha cuestionado si habría que decirle al Consejo de Ministros "que no haga o que tome una decisión que sea la que diga el Parlamento o el Pleno municipal" de Sevilla.

Ante esto, el candidato socialista ha señalado que habría que decirle al PP "que la Constitución atribuye poderes a unos órganos o a otros", y la concesión de indultos es "una competencia exclusiva del Gobierno".

En su opinión, en vez de a ese tipo de iniciativas, "el PP podría dedicarse a construir un poco más el Estado y a dedicarse a cuestiones que faciliten la estabilidad institucional y ayuden en Cataluña", y no "a lo que hace, que es generar ruido y crispación, y hacerle el juego a Vox cada vez que pueden", ha criticado.

En esa línea, el candidato socialista a las primarias ha indicado que "nosotros no le vamos a decir al Consejo de Ministros lo que debe hacer" sobre algo que "es su competencia", porque eso supone "abusar de las instituciones, y los ciudadanos no se merecen que cada institución se meta en las competencias de otra para decirle lo que tiene o no tiene que hacer", ha abundado antes de concluir que le parece "un mal ejemplo".

LOS PRESOS SOBERANISTAS "NO HAN AYUDADO NADA"

Sobre la decisión en sí de conceder dicha medida de gracia, Espadas ha reiterado que "es una decisión que corresponde al Consejo de ministros", y él "respeta y confía en el criterio" del mismo ante una cuestión "compleja".

Además, el alcalde sevillano ha opinado que, en este caso, "los procesados y condenados por estos delitos no han ayudado nada" y "han hecho muy poco para dar a la sociedad un mensaje como mínimo de arrepentimiento", pero "la decisión política del Gobierno lo que intenta es aportar algo, favorecer una solución al conflicto con Cataluña, que permita recuperar el dialogo allí, el equilibrio institucional entre el Gobierno y la Generalitat", ha apostillado.

Espadas ha añadido que "lo que políticamente pueda favorecer eso es positivo para el interés general de España", y él va a "respetar la decisión que tome el Gobierno", ha zanjado.