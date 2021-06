Espadas anuncia una oposición "leal y constructiva" sin "dejar pasar" medidas por estar "en manos de la extrema derecha"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE-A en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que desarrollará una labor de oposición "leal y constructiva" al Gobierno andaluz pero sin "dejar pasar" medidas que puedan ponerse en marcha por el Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) como consecuencia de estar "en manos de la extrema derecha".

Espadas se ha pronunciado de este modo en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, exprese su confianza en que su victoria en las primarias del PSOE-A se traduzca en una "oposición que sea capaz de llegar a acuerdos en beneficio de los andaluces".

El futuro candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha asegurado que un posible adelanto de las elecciones autonómicas "es una decisión que corresponde" al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y al PSOE-A "a partir de ahí lo que le toca es estar muy pendientes de cuál es la situación en el Parlamento y cuáles son las decisiones que el Gobierno andaluz va tomando y sobre todo, en cuáles está o no hipotecado o secuestrado por la fuerza política que ahora mismo ha determinado esta legislatura, que es Vox".

"A partir de ahí la legislatura continúa, como no puede ser de otra manera, pensando en la recuperación económica, que es lo fundamental para Andalucía. Así que paso a paso, vamos a ir viendo cuáles son las distintas alternativas, los distintos escenarios y por mi parte, como candidato en estos momentos elegido por mi partido, lo que va a haber es siempre una oposición constructiva, no duden en eso, creo que ya me conocen", ha añadido.

En cualquier caso, Espadas ha asegurado que "ahora mismo el que gobierna tiene que gobernar" porque "Andalucía necesita que se tomen decisiones para que se vuelva a generar empleo, para que los sectores económicos más afectados por la crisis se pongan en marcha y terminar el proceso de vacunación lo antes posible, hay mucha tarea por hacer, y en este caso va a tener una oposición leal y constructiva", si bien ha dejado claro que "no va a dejar pasar ningún elemento que signifique que estamos en manos de un partido de extrema derecha en Andalucía".

"Ahora mismo se trata de organizar al partido y de hacer nuestro trabajo que no es otro que el de la oposición política, que nos ha tocado en esa legislatura por desgracia, pero que tenemos que saber ejercer porque desde el minuto uno en el que se constituye un Gobierno y te toca estar en la oposición, tienes que estar pendiente de hacerla bien para ganar la confianza y poderla pedir cuando toque en las próximas elecciones autonómicas porque hay que hacerlo muy bien cuando se gobierna, pero también cuando se está en la oposición", ha concluido.