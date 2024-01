Espadas avisa a Moreno del "daño" para los andaluces de un rechazo del PP al decreto anticrisis

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha animado este martes al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a que se pronuncie y diga "qué piensa" del "daño" que, a su juicio, generaría para los andaluces que el Pleno del Congreso de los Diputados rechace, con los votos del PP, el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que este miércoles se debate en las Cortes Generales para su convalidación o derogación.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Juan Espadas ha defendido que los tres reales decretos-ley que este miércoles se someten a la votación del Congreso de los Diputados --entre los que figuran el conocido como decreto anticrisis-- abordan "cuestiones que tienen que ver con el día a día y con la vida cotidiana y el bolsillo de los españoles y, por tanto, de los andaluces".

Así, Espadas ha subrayado que la convalidación de estos decretos daría continuidad a "medidas económicas de ayuda a las familias" acordadas por el Consejo de Ministros "en relación con el precio de la luz, del gas, de los alimentos y en relación con el transporte colectivo", así como con el subsidio de desempleo.

El líder socialista ha criticado que, ante estos decretos, por parte del "principal partido de la oposición" --en referencia al PP-- "lo único que le hemos escuchado en boca" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es que los 'populares' "no están por votar a favor o dar ni agua" a Pedro Sánchez.

Frente a ello, Espadas ha aseverado que los andaluces "necesitamos y exigimos un Partido Popular a la altura de los problemas que pretenden combatir esas medidas" y, por tanto, que el PP "piense en el interés de los españoles a la hora de votar, y no en el interés de desgaste, confrontación y rechazo siempre" a lo que plantee el Gobierno de Pedro Sánchez.

En esa línea, Espadas ha sostenido que lo que se sustancia este miércoles en el Congreso "no va sencillamente de votar 'sí' o 'no' a Pedro Sánchez", porque "la investidura ya se produjo", sino que "va de votar si queremos o no que suba el precio de los alimentos, de la luz y el gas, el precio del transporte público", o que se materialicen "mejoras en el subsidio de desempleo".

"Esto va de hablar de nuestros pensionistas; en definitiva, de lo que cada uno lleva a su casa y cómo distribuye sus ingresos a la hora de afrontar el gasto de cada mes", ha abundado el secretario general del PSOE-A, que ha preguntado "cuál es la alternativa del PP si vota que 'no'" y "qué le va a decir a los españoles" en ese caso, "cuál es la explicación" que va a dar para justificar ese sentido de voto, si es la de que los 'populares' "no están por agradar" a Sánchez.

Espadas ha insistido en defender que "esto no va del señor Sánchez", sino "de los españoles", y ha manifestado que si el PP este miércoles "no sabe distinguir su labor de acoso y derribo al presidente del Gobierno de votar cosas por el bien de la gente y por el interés general de los ciudadanos, es que sencillamente no sabe dónde está ni cuál es su responsabilidad como líder de la oposición".

Tras ello, ha apuntado que "desde Andalucía estaremos muy atentos a qué vota el Partido Popular", y ha apelado a Juanma Moreno para que diga "si está o no de acuerdo con la dirección nacional de su partido y qué piensa en el caso de que finalmente se confirme un voto negativo del PP" a la convalidación de dichos decretos "respecto al daño que eso generaría a los andaluces en nuestra tierra".

LLAMAMIENTO TAMBIÉN A LOS GRUPOS QUE APOYARON A SÁNCHEZ

A preguntas de los periodistas, el portavoz socialista en el Senado ha aclarado que extiende su llamamiento a favor de la convalidación de los decretos del Gobierno a "todos los grupos políticos, y en primera medida a aquellos que apoyaron la investidura" de Pedro Sánchez, para que aclaren si no están de acuerdo con ese "paquete de medidas de apoyo y escudo social" para la gente que, en opinión de Espadas, conlleva lo aprobado por el Consejo de Ministros.

No obstante, Espadas ha focalizado su atención en el PP, el "primer partido de la oposición", que "se denomina partido de Estado", y que "todo el día defiende la igualdad y el interés general de los españoles que dicen estar cuestionados por un Gobierno que mañana (este miércoles) lleva un paquete de medidas tan peligrosas para la Constitución y el Estado de Derecho como amortiguar el precio del gas o de la luz, como permanecer con un IVA reducido en los alimentos y bonificar el transporte público", o como "subir las pensiones de los jubilados", ha continuado.

"El Partido Popular tendrá que explicar si es el partido del 'no' a todo en cualquier caso e independientemente de que las medidas que ponga el Gobierno de Pedro Sánchez benefician a los españoles", ha concluido sentenciando Juan Espadas.