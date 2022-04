Espadas cree que la Junta "quiere acabar" con la bonificación de tasas universitarias y pide explicaciones a Moreno

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado este viernes convencido de que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "quiere acabar" con el mecanismo de bonificación de tasas en las matrículas de estudiantes universitarios que puso en marcha en la pasada legislatura el entonces Ejecutivo socialista, y ha pedido explicaciones al respecto al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Juan Espadas ha reconocido que esa supuesta pretensión del Gobierno andaluz "ya se dijo en el inicio de la legislatura", pero "ha vuelto a resurgir cuando los números han puesto encima de la mesa cuánto es lo que la Junta pone este año para financiar las universidades públicas andaluzas".

Al respecto, ha denunciado que "lo que no pone son las cantidades adicionales que tendría que darles a las universidades para financiar esa bonificación de tasas", por lo que ha pedido a Moreno "que explique si va a poner o no encima de la mesa el dinero que las universidades esperan que les transfiera el Gobierno andaluz", del que depende ese "compromiso", según ha abundado Espadas, que ha resaltado que "esos recursos económicos van a los jóvenes que cumplen los requisitos y que deben tener esa bonificación del 99%" en sus matrículas, una medida que "no deben financiar las universidades", sino la Junta "con una partida extraordinaria adicional", según ha incidido.

Espadas ha señalado que "todas las alarmas se han encendido" en relación al "modelo de financiación universitaria del PP en Andalucía", y en ese sentido ha lamentado que "arrancamos el mandato del 'gobierno de las derechas' viendo cómo de un plumazo" la Junta "le quitaba 135 millones de euros de remanentes a las universidades andaluzas, que era dinero de las universidades para invertir" en ellas.

Además, "vimos cómo el Gobierno andaluz dudaba de la eficiencia y calidad de las universidades públicas andaluzas, y encargó un estudio para hacer una nueva Ley de Universidades andaluzas" entre cuyas conclusiones "parece que el gobierno de las derechas lo que planteaba es que había determinadas universidades públicas en Andalucía que no tenían razón de ser", según ha continuado Espadas.

Ha añadido que dicho estudio se concretó "hace un mes cuando la Consejería de Universidades puso encima de la mesa un reparto de un nuevo modelo de financiación de universidades claramente injusto y discrecional, y sobre el que se han rebelado los rectores".

El líder socialista ha celebrado que, "gracias al trabajo de los rectores y a su reclamación pública" frente a "lo que significaba alterar y vulnerar las reglas de juego en la relación entre el Gobierno andaluz y las universidades públicas", "parece que la Junta ha decidido dejar en suspenso el nuevo modelo de financiación que querían imponer y, al menos este año, garantizar la financiación que necesitan las universidades para cubrir los gastos".

Espadas ha destacado así el "fracaso" de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades "con lo que quería ser un modelo de financiación que iba a atacar el corazón del sistema universitario público andaluz", pero ha llamado a "que no bajemos la guardia, porque lo que está detrás de todo esto es que el Gobierno andaluz quiere acabar con la bonificación de las tasas universitarias del último gobierno socialista", según ha advertido.

INVERSIONES EN JUVENTUD

También en relación a cuestiones vinculadas a los jóvenes, el dirigente socialista ha subrayado que "el Gobierno de España ha transferido más de 12.500 millones de euros en distintas políticas vitales para construir un sistema coherente de apoyo a la juventud" en cuestiones como la formación, las oportunidades laborales, al acceso a la vivienda, a la cultura y a bienes básicos.

Sin embargo, ha lamentado que esa aportación del Ejecutivo central "no ha tenido su traslación a una inversión por parte del Gobierno andaluz", que tiene "cero interés" en este asunto, pese a que "la tasa de desempleo juvenil en Andalucía es inaceptable" y "hay que evaluar nuevos planes de vivienda con acceso especialmente a la juventud con menor nivel de recursos económicos", así como habría que "plantear otra forma de conectar la formación con el mercado laboral y sus necesidades", según ha manifestado Espadas, que al hilo ha criticado el "'no' de las derechas" hace unos meses en el Parlamento a la solicitud del Grupo Socialista para poner en marcha en la Cámara un grupo de trabajo centrado en la juventud.

