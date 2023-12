El PSOE critica el "bloqueo" de la Junta a la Autovía del Olivar en Jaén con "cero kilómetros construidos" en cinco años

ALCAUDETE (JAÉN), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha denunciado este miércoles el "bloqueo" de la Autovía del Olivar por parte de la Junta de Andalucía, con unos "muy significativos cero kilómetros" construidos en cinco años.

"Es algo que no se puede soportar ni un solo minuto más", ha asegurado en un acto celebrado en el polígono de La Bobadilla (Alcaudete), que también ha contado con el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, alcaldes y portavoces de todo el eje de esta autovía y miembros del Grupo Parlamentario Socialista.

Espadas ha reprochado que en el año 2024 la Junta "tampoco recoge dotación económica" para esta autovía y ha lamentado que "está coartando el desarrollo económico de los municipios de esta zona, que veían en la Autovía del Olivar la posibilidad de generar nuevas ubicaciones de industria".

"Aquí hay un bloqueo de Juanma Moreno a la inversión en Jaén, a la Autovía del Olivar o a la ampliación de suelo industrial en Martos, todo ello sin ninguna explicación ni responsabilidad política", ha censurado el dirigente socialista.

Al hilo, ha indicado que la Autovía del Olivar es "estratégica" para Jaén y Andalucía y ha considerado que la actitud de Juanma Moreno es la de "desprecio" a una provincia "que necesita inversiones en estas infraestructuras".

En este punto, ha afeado que la provincia vuelve a sufrir en 2024 el "olvido" de la Junta en materia de inversiones. "Es llamativo comprobar que después de 5 años en los que Juanma Moreno había presupuestado un global de 1.000 millones de euros para la provincia, la ejecución de esas inversiones apenas supera el diez por ciento", ha dicho.

Al respecto, Espadas ha puesto de relieve que, no sólo es que no se presupuesten los compromisos de Moreno con la provincia, es que lo que presupuestan no se ejecuta".

También ha criticado "que no se atienda la petición de un plan especial de empleo" para paliar la mala campaña de la aceituna y que la Junta "no dé ninguna explicación a pesar de tener presupuesto transferido por el Gobierno de España y fondos europeos".

"No hay ningún problema en la Junta para dotar un plan de empleo. Sin embargo, hay silencio", ha aseverado. Por el contrario, ha afirmado que el Gobierno de España "sí ha cumplido" con medidas como el aumento del PFEA o la reducción de peonadas a diez para acceder al subsidio y renta agraria.

Mientras, según ha añadido, "la Junta ni está ni se le espera". "Es otro desaire más a la provincia, como el aumento de las listas de espera sanitarias o la reducción de aulas en los colegios de la provincia", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén ha incidido en que en cinco años de gobierno "el curriculum de Juanma Moreno es cero kilómetros de autovía en la provincia".

Ha subrayado que la Autovía del Olivar es fundamental para las comunicaciones en Andalucía y clave en la mejora de los territorios, puesto que une Úbeda y Estepa, alcanzando su influencia a 90 municipios y más de 800.000 vecinos. "En 2015 se cerró la conexión de Úbeda a Martos, pero desgraciadamente desde que gobierna Juanma Moreno no se ha hecho absolutamente nada", ha comentado.

Reyes ha señalado que "las últimas noticias es que en 2020 se había adjudicado la revisión y actualización del proyecto de Martos a Alcaudete", por lo que ha tildado de "triste que tres años y tres meses después no se sepa nada de aquel proyecto".

"Como también es triste que no se haya hecho caso a las propuestas del PSOE para incorporar 200 millones de euros más en el presupuesto de carreteras en la comunidad autónoma. Ése es el no de Juanma Moreno a todo lo que es bueno para la provincia de Jaén", ha concluido.