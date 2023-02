Espadas critica que Moreno esgrima la "autonomía fiscal" de Andalucía para "defender a 17.000 grandes fortunas"

GERENA (SEVILLA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), haya esgrimido la "autonomía fiscal" de Andalucía para "defender a 17.000 grandes fortunas", que serían quienes se beneficiarían de la bonificación al 100% del impuesto sobre el Patrimonio en la comunidad autónoma.

En una atención a medios durante una visita a Cobre las Cruces, en Gerena (Sevilla), Juan Espadas ha realizado esta reflexión al hilo del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado este viernes el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional contra el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas impulsado por el Gobierno central después de que la Junta anunciara dicha supresión, en la práctica, del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

Espadas ha considerado "muy llamativo ver cómo el interés prioritario del Gobierno andaluz ha sido recurrir al Tribunal Constitucional para defender un regalo fiscal a las grandes fortunas de Andalucía, a 17.000 grandes fortunas que tienen un patrimonio de más de dos millones de euros".

"Que la iniciativa de defensa de la autonomía fiscal andaluza de Moreno sea defender a 17.000 grandes fortunas me parece muy llamativo respecto a cuáles son sus prioridades", ha comentado el dirigente del PSOE-A antes de añadir que "hubiera preferido que esa autonomía fiscal hubiese sido, no para hacerle un regalo fiscal al 0,2% de los andaluces, sino para llevar a cabo una política fiscal que beneficiara al 99,8% de los andaluces".

Para Espadas, "están claras las prioridades del PP, claramente destinadas a seguir favoreciendo o protegiendo a quienes tienen más recursos económicos", mientras que por parte del PSOE creen que "esos regalos fiscales no se pueden hacer cuando hay necesidades para la sanidad y la educación públicas, o la dependencia, las residencias o las personas mayores esperan más recursos económicos para conseguir reducir las listas de espera", ha añadido.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha aseverado que "regalar 120 millones de euros a 17.000 grandes fortunas" es algo que "no se lo puede permitir Andalucía, y el uso de esa autonomía fiscal con ese fin creo que deslegitima lo que el (referéndum del) 28 de febrero" de 1980 "buscaba, que era autogobierno para reducir las brechas de desigualdad, mejorar el Estado del bienestar y sus pilares básicos, educación, sanidad y dependencia, y no para privilegiar a los que no necesitan ese tipo de regalo fiscal por otra parte", ha zanjado Espadas.