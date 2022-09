Espadas defiende "alejar" la petición de indulto a Griñán de la "opinión" del PSOE o de sus cargos públicos

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este lunes que la petición de indulto parcial para la pena de prisión a la que ha sido condenado el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares debe estar "alejada de los posicionamientos políticos" de un partido como el PSOE y de sus cargos públicos, porque lo contrario supone, en su opinión, hacerle "un flaco favor" a dicha solicitud de medida de gracia.

Juan Espadas ha reflexionado sobre esta cuestión en una entrevista en el programa 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, al hilo de la decisión de la mujer y los hijos del expresidente José Antonio Griñán de presentar ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto parcial para el exdirigente socialista, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en dicho caso de los ERE.

Destacados representantes socialistas como los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra o la expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora por designación autonómica Susana Díaz se han posicionado públicamente y de forma expresa en las últimas semanas a favor de dicha petición de indulto.

Sin embargo, Juan Espadas aludió la semana pasada al Código Ético del PSOE para descartar adherirse, como cargo público socialista, a dichas solicitudes en apoyo al indulto de Griñán.

El líder del PSOE-A se ha reafirmado este lunes en esa posición desde la premisa de que defiende y cree "en la inocencia" de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves --también condenado en este caso, pero no a pena de prisión-- y José Antonio Griñán, "no sólo por una cuestión de amistad, sino por el conocimiento desde el punto de vista jurídico de cuál ha sido todo el procedimiento" que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que viene a ratificar la mayoría de las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla en la conocida como 'pieza política' de los ERE, de la que aún no se conoce el contenido, pero cuyo fallo sí se avanzó el pasado mes de julio, según ha recordado.

Espadas ha insistido en que "difícilmente se puede acusar" a Griñán "de un delito de malversación de caudales públicos" porque "no se ha llevado un duro" a su bolsillo, pero ha argumentado que su "posición, desde el punto de vista de lo que pienso personalmente, y de la absoluta certeza respecto a su no responsabilidad --de Griñán-- en los hechos que se le imputan, tiene que estar completamente separada" de la sentencia en cuestión, y de "la solicitud de un indulto" que pueda impulsar el expresidente o "cualquier otra de las personas que se vean en ese proceso" implicadas.

En esa línea, ha defendido que "el ejercicio de un derecho, de una medida de gracia" como un indulto, "siempre tiene que ser desde el punto de vista personal alejada de los posicionamientos políticos, y más de un partido, el del PSOE en este momento".

"Una cosa son las opiniones personales sobre lo que creemos en este caso, que debe ser finalmente la solución de ese derecho que tienen estas personas a solicitar su indulto, y otra que yo, como secretario general del PSOE de Andalucía, le diga que voy a apoyar el indulto de un compañero", ha razonado Espadas.

CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE

Seguidamente ha aludido al Código Ético del PSOE, que "firmamos cada uno de los cargos públicos" del partido, con el que se comprometen a que "no apoyaremos este tipo de medidas de gracia", según ha abundado Espadas antes de opinar que, haciendo lo contrario, "le hacemos un flaco favor a una solicitud que hace en este caso el señor Griñán, su familia, por razones humanitarias, de salud, de trayectoria personal y profesional" del expresidente, y que "merece que tenga el tratamiento y el análisis completamente alejado de la valoración y la opinión, en este caso, del PSOE, de los responsables y cargos públicos" del partido, "porque creo que esa es la forma de garantizar el que se analice ese expediente de indulto con la mayor objetividad".

En esa línea, ha indicado que "toda la crítica" que el PP hace "respecto al ejercicio de ese derecho es que detrás está el PSOE, que esto es una cuestión del PSOE". "Pues mire, yo vengo en este caso a fastidiarle al Partido Popular sus argumentos", porque "esto no es una cuestión del PSOE, de los cargos públicos del PSOE", sino que es "una solicitud de una persona, de su familia, con arreglo a un derecho que tiene y con unos argumentos", y que "lo acabará resolviendo, en un sentido o en el otro, en el que considere con objetividad y con motivación, el Gobierno de España", ha continuado Espadas.

Ha insistido en que "todo el mundo sabe personalmente lo que pienso, pero políticamente quiero alejar de la contaminación en la que el Partido Popular quiere meter en este tema al PSOE".

Preguntado por la posibilidad de indultar a los demás excargos socialistas condenados a penas de cárcel en dicha 'pieza política' del caso ERE, Espadas ha respondido que "esta es una cuestión que solicita individualmente cada una de las personas que se ven en el proceso", por lo que "cada una de ellas irá analizando qué es lo que más le interesa con arreglo a su derecho", y entiende que lo harán "cuando vayan viendo los contenidos" de la sentencia del TS, según ha concluido.

ELECCIONES MUNICIPALES

En otro orden de cosas, sobre las elecciones municipales de mayo de 2023, Espadas ha defendido que "tienen unas circunstancias muy concretas en cada territorio", de forma que "la marca personal, la gestión de alcaldes son las que van a determinar el apoyo o no de sus vecinos" a los candidatos, y "es evidente" que el PSOE de Andalucía y "a nivel federal necesita" que sus candidatos den "el do de pecho y demuestren" que sus proyectos políticos son los mejores para acceder a los gobiernos locales.

Espadas se ha comprometido a "trabajar" de cara a dichos comicios "dejándoles a cada uno de nuestros candidatos el espacio que tienen que tener, porque son unas elecciones que tienen claramente el ADN de cada cual, y en donde realmente de verdad lo que cuenta para los vecinos, sobre todo, es la persona y el proyecto socialista que tenga cara y ojos en cada territorio", según ha insistido.

Igualmente, Espadas se ha declarado "convencido" de que los socialistas andaluces van a "conseguir mantener la presencia y el poder" en "el conjunto del territorio" andaluz, y "en algunos casos ganar también algunos gobiernos locales" para los que no consiguieron "la confianza suficiente" en los comicios de 2019, según ha concluido.

Por otro lado, preguntado por la situación interna del PSOE-A, actualmente liderando la oposición en el Parlamento andaluz tras la mayoría absoluta alcanzada por el PP-A en las elecciones del 19 de junio, Espadas ha comentado que es "legítimo" que se oiga "alguna voz crítica por parte de algún compañero o compañera de partido", pero ha remarcado que "no dejan de ser una enorme minoría" a cuyos representantes les pediría "que arrimen el hombro y que se pongan a trabajar en un momento en el que el PSOE lo que necesita son militantes comprometidos" para "ganar las próximas elecciones municipales" y "para trabajar por el proyecto del Gobierno de España", según ha zanjado.