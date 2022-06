Espadas defiende "revisar los regalos fiscales" de Moreno a rentas altas sin "preocupar" a la mayoría de andaluces

GRANADA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha defendido este viernes que es necesario realizar una "revisión" de los "regalos fiscales" que, en su opinión, ha ofrecido el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), a las "rentas más altas", que suponen una minoría de la población, por lo que "el 90% de andaluces" que disponen de rentas medias no debe "preocuparse" en materia fiscal si gobierna el PSOE-A tras dichos comicios.

El candidato socialista se ha pronunciado sobre esta cuestión en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en respuesta a preguntas como si sería partidario de "recuperar determinados impuestos suprimidos por la Junta" durante la etapa de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Al respecto, Juan Espadas, que este pasado jueves por la noche cerró su jornada de campaña en Granada y este viernes se desplaza a Sevilla para desarrollar ahí su agenda de este octavo día de campaña, ha indicado que la "inmensa mayoría" de andaluces "heredan de sus padres una propiedad, un patrimonio, por debajo de un millón de euros" que "no pagan nada en el impuesto de Sucesiones" en Andalucía, y ha indicado que con lo que no está de acuerdo es con que "la reforma fiscal de Moreno haya beneficiado sólo al 1% de los andaluces, aquellos que tienen unas rentas más altas".

"No es eso lo que dice la Constitución", según ha advertido el candidato socialista, que ha defendido al respecto que en el sistema fiscal español "tiene que pagar más el que más tiene, y la reforma de Moreno lo que oculta es que sólo ha beneficiado, y de manera muy contundente, a las rentas más altas".

En esa línea, Espadas ha defendido que "si se toman decisiones en materia fiscal hay que beneficiar a las rentas medias o a las personas que más lo necesitan con políticas sociales", y ha dicho que le "preocupa" cuando el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, plantea "una bajada masiva de impuestos, porque detrás de eso va una rebaja fiscal a quienes seguro no lo necesitan y, sobre todo, una menor recaudación que, al final, la necesitan los servicios públicos".

"No me apunto a eso si eso significa que tenemos la sanidad pública hecha unos zorros", ha aclarado el candidato socialista, que ha insistido en criticar que el presidente Moreno, "a las personas que heredan cinco millones de euros, les ha rebajado muchísimo", y "hay que revisar" el "regalo fiscal" que se haga con "personas que heredan cuatro o cinco millones de euros", y no por "una línea o sucesión directa, sino por otro tipo de parentescos".

Espadas ha garantizado que, en cambio, su gobierno no modificaría "lo que ya estaba con el último gobierno socialista, que es que aquellas personas que heredan por debajo del millón de euros no pagan nada por el impuesto de Sucesiones", de forma que su propuesta "no es recuperar" ese tributo "para que hijos que heredan de sus padres paguen en cualquier hipótesis, independientemente del patrimonio que hereden".

"Aquello ya se modificó y no se va a volver a modificar. Estamos hablando regalos fiscales a personas que heredan cinco millones de euros", que "tienen que pagar proporcionalmente a tener un patrimonio mayor", ha resumido Espadas.

Además, el candidato socialista se ha preguntado por qué no rebajar impuestos "a jóvenes que inician su vida laboral o quieren acceder a una vivienda y no lo pueden hacer", es decir, plantear "otro tipo de política fiscal que beneficie a quien más lo necesita, y no a quien tiene de sobra".

En todo caso, ha puntualizado que tampoco es "partidario" de "cargarles la mochila" con impuestos a las rentas más altas "hasta que no puedan con ella", y "la cuestión es buscar un equilibrio para aplicar el principio de progresividad fiscal que está en la Constitución".

Espadas ha preguntado si es mejor "rebajar impuestos a los muy ricos, o analizar que el país y los servicios públicos se mantienen gracias a la gente que está controlada fiscalmente por Hacienda, o llevar a cabo un control fiscal más fuerte sobre rentas más altas o que utilizan a las sociedades para eludir impuestos". "Esta es la cuestión", ha sentenciado el candidato socialista, que ha criticado que no escucha "a la derecha y a Moreno hablar de eso, sino sólo del impuesto de Sucesiones para personas que heredan cinco o seis millones de euros", y "ese es un debate que sólo interesa al 1% de los andaluces".

Espadas ha concluido así que "ninguna familia tiene que tener ninguna preocupación en materia fiscal con el PSOE, porque aquí no se pagan impuestos a aquellos que heredan o tienen ingresos o rentas medias como las que tienen el 90% de los andaluces".