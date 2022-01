Espadas: "Se está incubando una alianza de intereses" entre el PP y Vox en Andalucía y el conjunto de España

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho que tiene "la impresión de que se está incubando una alianza de intereses entre el PP y la derecha extrema --en alusión a Vox-- no sólo en Andalucía", sino "en el conjunto de España".

Así lo traslada el dirigente socialista en una entrevista realizada para el medio digital 'Huffingtonpost', y compartida este sábado desde el PSOE-A, en la que, a la pregunta de si cree que el PP de Andalucía "sería capaz de meter a Vox dentro del Gobierno" de la Junta, Juan Espadas responde que "absolutamente".

"Es más, ellos cuando estaban negociando el presupuesto dijeron que no les resulta difícil llegar con Vox a un acuerdo en materia presupuestaria", añade Espadas, quien sostiene que la "aspiración política" en el PP-A de cara a las próximas autonómicas, previstas para este año en Andalucía, es "comerse" el resultado electoral de Ciudadanos (Cs) y "engrosar en el PP".

Pero los 'populares' "saben que no es suficiente para gobernar, y por tanto aceptan que sólo podrían ganarle al PSOE y gobernar en Andalucía si gobiernan con Vox", abunda Espadas, para quien desde el PP "están blanqueando, interiorizando y socializando ante la opinión pública" esa idea, "intentando decir que siempre serán la moderación frente las estridencias de la extrema derecha".

Al respecto, el dirigente socialista pone de relieve que "la derecha civilizada europea no pacta con la extrema derecha, no cede espacios de libertad y de derechos", pero "en Andalucía se ha producido en este mandato", según lamenta.

"Y lo peor: tengo la impresión de que se está incubando una alianza de intereses entre el PP y la derecha extrema no sólo en Andalucía, en el conjunto de España. En el que ya a cara descubierta no se le hace ascos a ese nuevo escenario de gobierno entre la derecha y la extrema derecha", añade Espadas, quien sostiene que eso, en Andalucía, "significa claramente una renuncia a lo que el Estatuto y las conquistas de la historia democráticas de Andalucía suponen", pero "por ahí la izquierda y el PSOE no van a pasar", según advierte.

"CÁLCULOS ELECTORALES" SOBRE LA FECHA DE LAS AUTONÓMICAS

Sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, Juan Espadas apunta en esta entrevista, consultada por Europa Press, que "llevamos unos meses con ese debate y se hace ya tedioso", además de que "no es razonable para los ciudadanos tanto tiempo especulando, cuando quedan diez meses perfectamente de legislatura, en una situación en la que el Gobierno tiene estabilidad parlamentaria porque está sacando prácticamente todas las cuestiones, en este caso con Vox, excepto el Presupuesto y alguna norma".

"Por tanto, es una cuestión de cálculos electorales, de lo que más le interesa a (Pablo) Casado y al PP", añade el líder del PSOE-A, quien opina además que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se le ve últimamente con muchas ganas de hacer un Ayuso", en referencia a la decisión que adoptó el año pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid de convocar las elecciones en dicha región con dos años de adelanto respecto a la fecha prevista.

Finalmente, en esta entrevista, Juan Espadas reivindica que cuenta con "una experiencia de gestión mucho mayor" que la de Moreno. "No me presento como un novato a esto, sino como una persona que puede aportar. Tengo capacidad de gestión, proyectos en la cabeza y una experiencia que me permitiría arrancar con un Gobierno y unas iniciativas que son las que necesita Andalucía", concluye el secretario general del PSOE-A en referencia a su candidatura a la Junta.