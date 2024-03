Espadas y Moreno se afean ausencias en el Parlamento y el presidente al líder del PSOE-A su "oposición a tiempo parcial"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se han intercambiado este jueves reproches sobre las ausencias de uno y otro a sesiones del Pleno del Parlamento andaluz, así como el jefe del Ejecutivo andaluz ha afeado al dirigente socialista su "oposición a tiempo parcial" en Andalucía, ya que tiene que compaginar ese papel con el de portavoz del Grupo Socialista en el Senado, con sede en Madrid.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Juan Espadas ha comenzado su interpelación al presidente de la Junta dándole las gracias con ironía por asistir a la sesión de control, y al respecto ha afeado a Moreno que este pasado miércoles "se jactaba" de que acudía a un acto social --el de relanzamiento del periódico 'El Correo de Andalucía'-- con "la mitad" de su Consejo de Gobierno, mientras que en la Cámara autonómica se iba a debatir y a votar la convalidación de un decreto-ley aprobado por el propio Ejecutivo andaluz.

En esa línea, Juan Espadas ha afeado a Moreno que este pasado miércoles "convalidamos un decreto de su gobierno sin su gobierno", algo que ha considerado que, "como mínimo", supone "una falta de respeto".

El presidente de la Junta ha respondido al líder del PSOE-A que él es "el presidente que menos falta a la sesión de control" al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, tras lo que ha recurrido también a la ironía para "agradecer" al dirigente socialista su asistencia a la Cámara andaluza, ya que, por la "carrera política que ha iniciado en Madrid como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, no puede estar los miércoles y no puede estar en muchos de los plenos" del Parlamento, incluso en "actos institucionales importantísimos" por coincidirle con "obligaciones" que cumplir en la capital española, según ha abundado Moreno.

Ante ello, el presidente de la Junta ha aseverado que "Andalucía se merece todo el tiempo, toda la dedicación y todo el interés del mundo", y ha aconsejado a Espadas que sea "prudente" a la hora de "hacer algunas de esas afirmaciones" en la Cámara andaluza.

El secretario general del PSOE-A ha replicado a Moreno que, si hacen "una competición entre quién viene a votar" más veces al Parlamento andaluz "los miércoles y los jueves", él lleva "ganándole" al presidente de la Junta "las dos sesiones plenarias" últimas en las que acudió a votar en la jornada del miércoles y Moreno no lo hizo, y "no por estar trabajando, como estoy yo en mi consideración de senador autonómico, sino porque usted tiene una agenda social de presidente que yo puedo comprender", ha apostillado Espadas antes de espetar al también líder del PP-A que "no se puede jactar en un acto público de tener medio Consejo de Gobierno que, después de ese acto público, como hizo la portavoz de mi grupo, podría haber venido a votar" al Parlamento para convalidar un decreto del propio ejecutivo.

"Esa es la realidad", ha aseverado Juan Espadas antes de aconsejar a Juanma Moreno que dé "menos lecciones".