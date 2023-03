Espadas: Moreno "empieza a poner por buena la concertación social que criticó tantos años en la oposición"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "empieza a poner por buenos" aquellos "acuerdos de concertación social" que "criticó tantos años" ejerciendo la oposición en Andalucía cuando quien los firmaba era el entonces Gobierno socialista con empresarios y sindicatos.

Juan Espadas ha trasladado este mensaje en una atención a medios en Sevilla y a preguntas de los periodistas sobre el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía que este lunes firma el presidente de la Junta con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO-A y UGT-A.

Al respecto de dicho acuerdo, el líder del PSOE-A ha subrayado que su partido, y él mismo, llevan "desde el mes de septiembre" del año pasado trasladándole a Moreno "la necesidad urgente de medidas de ayuda a las familias" para hacer frente a "la subida de los precios, de la inflación, de los tipos de interés de las hipotecas, y por distintas razones en las que veíamos que los gobiernos autonómicos estaban tomando medidas complementarias a las del Gobierno de España".

Sin embargo, a esas reclamaciones se respondía desde la Junta con "el silencio o con el 'no'", según ha lamentado Espadas, que al respecto ha remarcado que el PP-A "ha votado 'no' a propuestas" planteadas por el Grupo Socialista en el Parlamento para, por ejemplo, acompañar "las medidas de financiación del transporte público a los ciudadanos" puestas en marcha por el Gobierno central, o a "medidas de ayuda a los ciudadanos en materia de vivienda por ejemplo, para intentar incentivarles fiscalmente por la subida de los tipos de interés de sus hipotecas".

"Ahora, fruto de la negociación y el acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales, parece que se alumbra esa posibilidad", ha comentado Espadas, que ha querido en todo caso dejar claro que "la concertación social al PSOE siempre le va a parecer bien", pero "era justo lo que criticaba el Partido Popular en la oposición cuando aquellos acuerdos de concertación social a los que llegaban los gobiernos socialistas, que no eran uno ni dos, sino bastantes más, con las centrales sindicales y la patronal eran denostados, criticados por quien hoy se hará una foto firmando, en este caso, con los mismos interlocutores", ha añadido en referencia a Juanma Moreno.

Por eso, Espadas ha llamado "a la reflexión de los andaluces" para que se den cuenta de que Juanma Moreno "empieza a poner por bueno justo aquello que criticó tantos años desde la oposición", según ha puesto de relieve, al tiempo que ha preguntado "por qué, si estas medidas eran buenas, no las tomó" el presidente de la Junta "a vuelta de verano y no las aprobó en sede parlamentaria, sino que votó en contra" de las que planteó el PSOE-A.

"Creo que también esas explicaciones debe darlas" el presidente, ha añadido Espadas antes de apostillar que "cualquier medida que los andaluces puedan recibir en términos de reducir el impacto de la subida de los precios, al PSOE nos va a parecer bien".

No obstante, ha indicado que el PSOE-A quiere ver primero "la letra pequeña" de lo que se haya acordado entre la Junta y los agentes sociales, y comprobar si, "efectivamente, suponen medidas 'ex novo', nuevas, que sean relativamente poderosas en términos de recursos", y ha concluido apostillando que espera que "esto no sea simplemente difuminar esa falta de implicación que hasta ahora ha tenido el Gobierno del señor Moreno Bonilla con la realidad social y económica que estamos viviendo".