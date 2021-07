Espadas: Moreno puede "optar" entre negociar los Presupuestos 2022 con el PSOE-A o "convocar elecciones"

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reiterado su disposición a sentarse con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para buscar un acuerdo que posibilite aprobar el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2022 sin necesidad de contar con el concurso de Vox, y ha advertido de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendrá que "optar", y "puede, o convocar elecciones porque no tiene apoyos parlamentarios" suficientes, o "decidir negociar con otras fuerzas políticas en el Parlamento" el próximo Presupuesto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Espadas ha confirmado que, una vez que se den a conocer, "en septiembre", las "líneas maestras" de las cuentas autonómicas del próximo año, su "intención" es sentarse "con el presidente y con el consejero de Hacienda", Juan Bravo, y hacerles "un planteamiento de cuáles serían las diez cuestiones básicas que debería contener el Presupuesto a juicio del PSOE, no desde el punto de vista ideológico, sino de necesidades fundamentales de servicio público que hay que asegurar, y algunos elementos o inversiones que hay que contemplar".

En esa línea, el también candidato socialista a la Junta ha sostenido que la clave en este tema "no va a ser tanto que las propuestas o cuantías que marquemos" desde el PSOE-A "sean líneas rojas para dar o no el apoyo a los Presupuestos", sino que "hay que analizar la coyuntura política en la que estamos viviendo en este momento, con un partido como Vox, que un día sí y otro también le echa pulsos al Gobierno andaluz, diciéndole que si no te apoyo en el Parlamento no vas a poder sacar normas importantes o, por ejemplo, el Presupuesto".

"En ese escenario, hay que optar", y "el presidente puede, o convocar elecciones porque no tiene apoyos parlamentarios, o decidir negociar con otras fuerzas políticas en el Parlamento", ha manifestado Juan Espadas, que defiende la necesidad, a su juicio, de aprobar los Presupuestos del próximo año para "poder tener fondos europeos" y "tomar decisiones económicas" en un momento "en el que todos los territorios de España empiezan a recuperarse".

En esa línea, ha considerado que "meterse" ahora "en unas elecciones y perder tres, cuatro, cinco meses hasta que se vuelva a poner la maquinaria en marcha", sería "muy perjudicial para la economía andaluza".

Espadas ha insistido en que "el Partido Socialista está dispuesto a hacer una oposición constructiva, una oposición leal en beneficio, no del Partido Popular", sino "de los intereses de Andalucía, marcando una serie de elementos que nos parecen importantes para dar el apoyo, pero sobre todo dispuestos a escuchar cuáles son las prioridades que marca el Gobierno andaluz para sacar a Andalucía de la crisis en los próximos meses y generar empleo de nuevo".

Ha defendido que el PSOE-A puede tener "la llave de la estabilidad institucional y de los próximos Presupuestos de la Junta, porque no parece en este caso que Vox esté muy dispuesto a acordar nada con el PP".

"Estoy dispuesto a anteponer los intereses de Andalucía y de los andaluces para la recuperación económica a los intereses del PSOE", ha dicho el candidato socialista para añadir a renglón seguido que "la pregunta es" si "Moreno Bonilla y el Gobierno andaluz están dispuestos a poner por delante los intereses de Andalucía o los intereses electorales de su partido".

Espadas ha explicado que, "a la vuelta de verano, a finales de agosto", le trasladará al presidente de la Junta su "petición" para verse en una nueva reunión como la que mantuvieron el pasado mes de junio, y generar "una dinámica de trabajo entre los equipos del Grupo Parlamentario Socialista y la Consejería de Hacienda" cuando se disponga del "proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno".

No obstante, el líder socialista ha apuntado que Juanma Moreno y él saben "perfectamente de lo que estamos hablando", y Juan Espadas es "consciente de cuál es el escenario envolvente presupuestario" que ha conocido esta semana el Gobierno andaluz en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunió el pasado miércoles.

Espadas ha subrayado que, frente a la idea de que "el mejor presupuesto de la Junta, el de mayor volumen presupuestario, que podría ser" el de 2022, se quede "en un cajón como consecuencia de que Vox le echa un pulso al PP", si el PSOE-A "puede evitar que eso se produzca y sacar adelante un Presupuesto que sea bueno para la recuperación económica, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a negociar".

Ante eso, el dirigente socialista ha pedido "confianza en el diálogo", porque ve "mucho escepticismo" en si su predisposición al acuerdo y la negociación "es verdad" o es "una argucia política para ganar tiempo, como dice alguno", según ha apostillado.

Ha remarcado además que el PSOE-A es "la primera fuerza política en el Parlamento", por lo que cuenta con "toda la legitimidad para decirle a un gobierno" como el andaluz, que está "en minoría", que "si quiere hablar con nosotros del Presupuesto, nos va a encontrar con la mano tendida y con colaboración y disposición a la negociación".

Y es que, según ha insistido, "el Presupuesto de 2022 es fundamental, porque es el de la recuperación económica" y "la llegada de fondos europeos", y "que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla no pudieran tener presupuestos supondría una muy mala noticia para la recuperación económica y no nos lo podemos permitir".

GASTOS EXTRAORDINARIOS POR LA PANDEMIA

Por otro lado, Espadas ha reiterado su propuesta de que, al igual que en los años 2020 y 2021 se ha visto "un volumen enorme de transferencias de recursos del Estado a la comunidad autónoma" para servicios que éstas gestionan como sanidad y educación "como compensación de gastos extraordinarios Covid, lo que ha permitido que las regiones no entraran en déficits muy importantes", las administraciones locales, los ayuntamientos, reciban por parte de la Junta "transferencia de alguna cantidad de recursos para compensar" también gastos extraordinarios.

Al respecto, el también alcalde de Sevilla ha remarcado que, "después de que los municipios hayan sufragado los gastos de desinfección de los centros educativos sin ningún tipo de ayuda", ahora los ayuntamientos exigen "para el siguiente curso académico" recursos para compensar esos "gastos adicionales", como también son las "horas extraordinarias de la Policía Local ante su sobreesfuerzo para el cumplimiento de medidas Covid por salud pública".

Espadas ha explicado que ha pedido al presidente de la Junta que "tuviera algún gesto incorporando alguna cantidad adicional en la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma) o alguna convocatoria tal y como hizo, por ejemplo, la Administración del Estado" por el déficit de ingresos del transporte público "durante el confinamiento, cuando tuvo que continuar el servicio pero con apenas viajeros".

"Si fue posible esa compensación, ¿por qué no es posible que la Junta de Andalucía establezca alguna compensación con la Administración local para determinados tipos de gastos justificados y vinculados a la Covid?", se ha preguntado el secretario general del PSOE-A, que ha agregado que ha trasladado "formal y oficialmente" al consejero de Educación, Javier Imbroda, "la situación en cuanto a los gastos de la desinfección de los colegios" e, igualmente, a Juanma Moreno, a quien pidió "ver la posibilidad de revisar en los próximos Presupuestos de la Junta los fondos que se destinan a la financiación incondicional de la Administración local, la Patrica".

Al respecto, Espadas ha sostenido que, "tras conocerse la noticia de que la comunidad autónoma va a recibir 1.800 millones de euros más de financiación, con los que va a poder hacer el Presupuesto más grande de la historia de la Junta, ésta puede permitirse establecer algún porcentaje de incremento de la Patrica".

