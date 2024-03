Espadas: El 'no' del PP en el Senado a la senda de estabilidad "cuesta 600 millones a los andaluces"

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha denunciado que "el 'no' del PP" en el Pleno del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria planteada por el Gobierno de España "nos cuesta 600 millones a los andaluces".

Así lo ha manifestado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado en un apunte en su cuenta de la red social 'X' después de que el PP haya tumbado con su mayoría absoluta en el Senado definitivamente los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno central.

Juan Espadas ha concretado que, como consecuencia de que no se van a aprobar esa senda de estabilidad, "habrá que reducir casi 200" millones de euros "del presupuesto de la Junta de Andalucía, y 400 en el conjunto de los ayuntamientos andaluces".

"Y luego dice Moreno Bonilla que él solo piensa en Andalucía y no en el PP", ha añadido el líder del PSOE-A en alusión al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, tras lo que ha remarcado que los senadores 'populares' "han votado 'no'" a esos objetivos de déficit, "así que poco le importa" al presidente andaluz "el daño que esto hará a la gente que necesita esos recursos y a los Presupuestos de los que él mismo presume", ha añadido.

En otro comentario en la misma red social, Espadas ha recordado la máxima de que "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra", y ha manifestado en referencia al PP que "volver a votar 'no' a los objetivos de estabilidad presupuestaria hoy en el Senado es prueba de que a la derecha no le importa ni nuestra economía ni el bienestar de la gente que necesita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

"No votan 'no' al Gobierno de España, votan 'no' a los presupuestos que los gobiernos del PP en comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho para poder tener más margen de gasto social", ha abundado el portavoz socialista en la cámara alta antes de aseverar que "el PP vota NO al PP", y de concluir que "el PP en el Senado veta al PP en Andalucía y a su presupuesto, que recoge exactamente la propuesta del Gobierno de España", según ha zanjado Juan Espadas.