Espadas pedirá la dimisión de Aguirre si Moreno no acepta acordar un plan urgente de refuerzo del personal sanitario

Pregunta a Moreno si "piensa prescindir de 12.000 sanitarios más en marzo" cuando tiene "3.000 millones de superávit"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha anunciado este miércoles que pedirá la dimisión del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el primer Pleno que celebre el Parlamento en 2022 si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no acepta acordar un plan de choque urgente de refuerzo del personal sanitario que permita reducir los tiempos de espera y atender las necesidades actuales del sistema público en esta sexta ola de la pandemia del Covid-19.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla para hacer balance del año 2021, Espadas ha defendido que "es necesario y urgente destinar recursos extra a la atención primaria" para "revertir el actual colapso" y ha ofrecido al Gobierno andaluz un "acuerdo inmediato" para sacar adelante un plan de choque con la dotación presupuestaria que sea precisa.

"No acepto que Moreno dé la espalda y exijo un respuesta pronto. O el Gobierno se toma en serio el sistema sanitario público o el mes de enero será caliente porque el colapso no se puede permitir muchos días más", ha advertido el líder del PSOE-A, que ha subrayado el valor de que su partido ofrezca un acuerdo "antes de unas elecciones" para una modificación presupuestaria que permita inyectar "un dinero importante" en la sanidad pública porque "es urgente que los andaluces vean que su gobierno da respuesta" a la actual situación de colapso.

En su opinión, 2021 se cierra como un año de "retrocesos constatables en servicios públicos clave competencia de la Junta de Andalucía con casi 3.000 millones de euros sin ejecutar", aunque en el caso de la sanidad pública advierte de que el problema "no es sólo el Covid" sino la "falta de planificación" que llevó a la Junta a "renunciar a 8.000 sanitarios que hubieran sido fundamentales" para afrontar las consecuencias de esta sexta ola.

"LISTAS DE ESPERA DISPARADAS"

"¿No estará pensando Moreno en prescindir de 12.000 sanitarios más en marzo mientras cuenta recursos que no ejecuta?", se ha preguntado Espadas antes de criticar que el consejero Aguirre "está por rebajarlo todo" como reducir los días de cuarentena o las pruebas para conocer contagios Covid mientras "el sistema sanitario público andaluz no funciona" y registra "las mayores cotas de lista de espera de España, disparadas un 20%" con retrasos de "semanas" en citas para médico de cabecera, de "un año" para especialistas y "falta de tratamientos por el colapso general".

El líder del PSOE-A ha criticado que la respuesta de la Junta a este "colapso sanitario" sea "un presidente que no da la cara" y ha advertido de que su oferta para pactar un plan de choque de refuerzo de personal en la sanidad "no tiene respuesta en los primeros días de enero" su partido pedirá la dimisión de Aguirre porque "esto no va de elecciones y los andaluces necesitan ver a su médico y a su especialista y que el dinero en los cajones de la Junta se destine a la sanidad pública".

A su juicio, la "incapacidad" del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) para ejecutar los 3.000 millones de euros transferidos por el Gobierno ha provocado que "las vergüenzas escondidas tras la pandemia se vean con dureza desde septiembre" y que por ejemplo "ahora nos falten justamente los sanitarios que despedimos en octubre" y que sea necesario "ahora pedir militares para que hagan las pruebas que debían estar haciendo los sanitarios despedidos".

MORENO, "INCAPAZ DE DEJAR LA CONFRONTACIÓN QUE LE MARCA GÉNOVA"

Tras lamentar que Moreno sea "incapaz de abandonar la estrategia de confrontación que le marca Génova ante políticas del Gobierno de España que son buenas para los andaluces como la subida de las pensiones o las ayudas en materia de vivienda para los jóvenes", Espadas ha criticado que Moreno "intente engañar a los ciudadanos" por ser "incapaz de abandonar la soberbia cuando se constata la debilidad de un Gobierno sostenido por la extrema derecha" que deja de apoyarle.

"Por eso no tenemos presupuesto 2022. Por la soberbia e incapacidad de diálogo de un Ejecutivo andaluz que prefiere confrontar con el Gobierno de España y dar la espalda a los andaluces y al primer partido del Parlamento", ha añadido el dirigente socialista, que ha censurado que Moreno sea "incapaz de centrarse en los problemas y en buscar soluciones y sólo esté centrado en las elecciones, cuándo hacerlas, cómo digerir o comerse a un partido en descomposición --en referencia a Cs-- o cómo no molestar mucho a la extrema derecha por si tuviera que gobernar con ellos tras las elecciones".