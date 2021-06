Espadas plantea "una nueva relación" de "diálogo" entre PSOE-A y PP-A que evite al Parlamento ser "rehén" de Vox

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha anunciado este miércoles que pretende que desde este jueves, cuando mantendrá su primera reunión con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, tras su victoria en las primarias del 13 de junio, se abra "una nueva etapa política de relación" y "diálogo" entre el PSOE-A y el PP-A, con actitud de "colaboración" de los socialistas en torno a iniciativas del Gobierno de 'populares' y Ciudadanos (Cs) que considere "buenas para Andalucía", porque el conjunto de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento "no pueden ser rehenes de las decisiones que tome" una de ellas, en alusión a Vox.

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una atención a medios en el Parlamento antes de participar en la primera reunión del Grupo Parlamentario Socialista tras la reestructuración de su dirección, a propuesta del candidato ganador de las primarias y aprobada por unanimidad el pasado lunes en la Permanente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A.

Espadas ha indicado que trasladará este jueves al presidente de la Junta su "disposición al diálogo y al trabajo en común", y su intención de "que abramos una nueva etapa política de relación entre el PSOE-A y el PP".

Ha argumentado que, "en un momento como éste, es imprescindible que el Parlamento se convierta en una referencia para los andaluces de diálogo, debate político y acuerdos", porque "no puede ser sólo una Cámara de desacuerdos".

"Creo que la recuperación económica, el empleo y las necesidades para la salida de la crisis y la pandemia exigen un papel relevante del Parlamento, que el Gobierno pueda gobernar y los grupos hagamos una oposición constructiva", ha dicho el representante socialista.

"NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Espadas ha advertido de que su actitud "no es un cheque en blanco" para la Junta "ni el PSOE-A está aquí para que el Gobierno sencillamente saque adelante sus iniciativas", porque los socialistas también las tienen, aunque podrán "buscar puntos de acuerdo" con las que plantee el Ejecutivo de PP-A y Cs.

El candidato socialista ha indicado que su "disposición" a la colaboración "requiere de apertura de miras", y que "no podemos ser rehenes el conjunto de fuerzas políticas de las decisiones que tome una" de ellas en el Parlamento "respecto a las demás".

"He venido a abrir puertas y ventanas", y "Vox debe tener claro que el PSOE va a ejercer su labor de primer grupo parlamentario", ha sentenciado Juan Espadas, quien ha incidido en que viene "a colaborar desde fuera del Parlamento", donde no es diputado, "que no está para pulsos ni para debates fratricidas", sino "para lanzar un mensaje de optimismo, confianza y esperanza para la ciudadanía".

En esa línea, ha confirmado que los socialistas van a "intentar introducir estabilidad" en Andalucía en torno a "decisiones que creamos buenas para los andaluces", que tengan así la "colaboración" del PSOE-A.

